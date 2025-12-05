癌末抱病完成受證 安詳辭世了無遺憾

慈濟志工「陳沼福」，去年年底被診斷罹患癌症末期，原本今年要圓滿受證，可以回到台灣見師一面，更是他心心念念的事情。無奈病情突然惡化，無法參與受證營隊。一直關懷他的同仁和志工得知後，也想辦法幫他圓滿受證這個心願。剛好精舍師父到訪新加坡，特別為他舉行受證儀式。完成受證的十天後，他安詳往生

慈濟志工 陳沼福(2025.3.31)：「 在我心中，我想多做慈濟事，因此我發願，我不斷想著正面的事，因為我想去受證。」

受證，是慈濟志工陳沼福，在生命倒數計時時，最大的心願。2024年底，陳沼福被診斷出癌症末期，原本今年要回台灣受證，親見上人，是他牽掛已久的目標。但就在受證前夕，突然病況惡化，無法成行，志工們不捨，積極為他圓願。

「不只是這一世，是生生世世的，我們都替你高興，我們都給你滿滿的祝福，將這念心記在心中。」

慈濟基金會(新加坡)志發室同仁 李翠珊：「他女兒也是跟我說，她講她爸爸會堅持到現在，就是(為了等)受證的這一天，他真的什麼課程 什麼福田都參與，心心念念想回去見 上人，後來在(四合一)營隊前，他突然打給我，他講師姊 我要取消(回台受證)，因為他身體撐不到，我就問本會會務同仁，就問他如果是這樣的狀況 應該怎樣，後來很感恩精舍師父，可以在四合一營隊，就是新加坡這邊幫沼福師兄受證，也是沒有想到說，頭尾不到10天，受證不到10天，他就往生了。」

慈濟志工 陳沼福(2025.3.31)：「 我曾對自己立誓，我會永遠做慈濟，生生世世。」

陳沼福安詳往生，他的發願與愛，也深深留在每位志工心中。

