癌末期骨轉「輕碰皮膚都痛」 78歲老翁靠2療法棄嗎啡「能站了」
新竹一名78歲攝護腺癌末期的病患，因癌細胞大範圍移轉至全身骨骼，嚴重疼痛，就連輕碰皮膚也痛的需要長期依賴嗎啡止痛，夜裡幾乎無法安穩入睡，讓家屬看了很心疼。經中國醫藥大學新竹附設醫院放射腫瘤科郭于誠主任評估，提出兩種方法改善疼痛，順利幫助老翁不需施打嗎啡也可維持生活品質。
郭于誠今（11/24）分享，這名78歲的患者在3年前診斷罹患攝護腺癌後於外院接受放射線治療合併荷爾蒙治療，病況穩定，今年因全身劇痛，被發現攝護腺癌復發並轉移至全身骨頭，甚至因為侵犯膀胱與輸尿管接口處而導致左側腎水腫。
郭于誠提到，儘管老翁使用各種抗癌藥物與嗎啡治療，病情仍持續惡化，家人看了心疼，幾乎要放棄，已做好心理準備，今年7月初來求診，他判定患者的癌症疼痛來到最嚴重的10分，建議同時施予放射線治療與癌症深層熱治療來改善疼痛、提升生活品質。
郭于誠表示，患者在接受治療三天後就不再喊痛，可以一覺到天亮，一週後可以下床走路，兩週後可以自己上下樓梯，親朋好友對這效果感到不可思議，家人也終於可以安心休息，釋放照護壓力，很感激郭于誠幫忙，寫信感激救命恩人。
郭于誠解釋，嗎啡抑制癌症疼痛的原理是透過「抑制中樞神經系統的u-類阿片受體」，提高神經對疼痛的感受與敏感度來達到目的，但是嗎啡無法控制癌細胞的生長與破壞，因此在臨床上常會看到癌症患者隨著病情的進展而必須漸漸提高嗎啡的用量來達到相同的止痛效果。
不過，施打嗎啡也會出現副作用，譬如頭昏、嘔吐與便秘。
此外，癌症熱治療的原理主要是透過13.56Mhz的電磁波產生39至43度C高熱來破壞癌細胞、改善腫瘤微環境，進而達到疼痛控制的效果。
郭于誠說明，臨床實務上會透過嗎啡、放射治療與癌症深層熱治療的相互結合來達到止痛的目標；對放射治療或深層熱治療有效果的病人就有機會減低甚至停用嗎啡藥物，從而減少藥物帶來的副作用，生活品質也因此獲得改善。
郭于誠提醒，雖然癌症熱治療具有殺死癌細胞與促進抗癌藥物效果的療效，但並非所有患者都能達到一樣的目標，仍需要治療後再由醫師評估與家屬配合才行。有需要的病患請與醫師聯絡和進一步討論。
