癌末淋巴罕癌心理師藍亞庭榮獲周大觀抗癌圓夢助學金活出希望
記者黃秋儒／桃園報導
為不讓所有罹癌學生獨對癌症，並鼓勵全國最弱勢的罹癌學生努力向學、忘記病痛，周大觀文教基金會特別設置「抗癌圓夢助學金」，從1997年至2025年，28年來已義助新台幣3億多元，力挺16,768位罹癌學生戰勝死神．活出希望。6日周大觀文教基金會創辦人周進華親臨林口長庚醫院病理大樓6樓化療等候室，為抗癌勇士藍亞庭加油打氣！
周進華表示，國中以最優秀成績考上桃園高中的藍亞庭同學，國小一年級被林口長庚醫院確診罹患第二期淋巴癌，經由八次化療逐漸痊癒，豈料兩年後復發—癌症已蔓延全身，被宣判為第四期，連放射科醫師都雙手投降，無法打敗不會復發的頑強淋巴罕癌。
周進華指出，藍亞庭同學體重由32公斤瘦到僅剩23公斤，已接受12次化療、13次標靶、40次質子放射治療、52次免疫療法、骨髓移殖（自費新台幣500多萬元—幾乎壓垮一個家庭）等，藍亞庭的媽媽藍宜虹原任職桃園市大湖國小幼教老師，不得不離開職場，迄今八年如一日，全心全力照顧藍亞庭兄姊及藍亞庭同學，家中經濟來源只有爸爸任職長榮營造公司的綿薄薪水，亟盼各界助一臂之力。
周進華提到，藍亞庭同學現今鬼門關前拚生死，最大的盼望是回到校園完成學業，立志考上心理諮商師，帶著同理與關懷—正向自助助人、自娛娛人，不愧為「癌末淋巴罕癌心理師」，榮獲周大觀文教基金會「2025年抗癌圓夢助學金」，恭請大家不分彼此救助—立志將來成為心理諮商師的癌末淋巴罕癌勇士藍亞庭同學抗癌成功圓夢，同時周大觀文教金會將陸續於11月7日送愛高雄醫學大學附設醫院、11月27日送愛中華民國婦女聯合會、12月2日送愛上海兒童醫院等陸續頒發抗癌圓助學金，我們確保沒有任何一位罹癌學生孤獨面對癌症，也確保沒有任何一位父母因孩子罹癌往生—孤獨面對悲痛。
周大觀文教基金會副秘書長張芝瑄表示，周大觀化癌為42首生命詩篇結集出版《我還有一隻腳》，接續發行48種語言傳愛—永續為菲律賓貧民窟骨癌天使瑪麗．多尼塔(Mary Donita Uy)等全球最弱勢的35萬多癌童—迎向陽光．活出希望。最亟盼大家隨口捐贈每筆平均還有1元的電子發票，給愛心專碼：525（周大觀文教基金會），誠邀大家一起助癌末淋巴罕癌心理師藍亞庭等最弱勢的癌童一臂之力。
其他人也在看
不是含糖飲料！他每天狂喝「這飲品」慘了 醫：終生洗腎
茶和咖啡這兩種飲品在台灣廣受歡迎。然而，隨著研究指出咖啡可能對腎臟有保護作用，有些民眾開始好奇是否可以用茶來替代咖啡。對此，腎臟科醫師江守山過去就曾在節目分享專業見解，提醒民眾在選擇飲品時需注意。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
地瓜葉超強功效！防癌、抗發炎又助排便 醫：2吃法恐傷身
地瓜葉低卡高纖，是排便及減重的好幫手。醫師指出，地瓜葉裡頭的多酚與花青素能抑制多種癌細胞增殖，因此想要抗發炎或預防癌症，地瓜葉是一個不錯的選擇。不過，地瓜葉為涼性，不宜涼拌或生食，很多人會用來打精力湯，記得葉菜最好要熟食。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
地瓜葉是減重、抗炎好幫手？ 醫師提醒：「這2類人」不適合多吃
地瓜葉是日常常見的蔬菜之一，中醫師羅珮琳在臉書粉絲專頁分享，地瓜葉不僅助通便、低熱量，還含有豐富多酚、花青素與黃酮類，具備潤腸、抗發炎、防癌潛力。不過她也提醒，慢性腎臟病患者或需要低鉀飲食者不適合大量食用。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前
70歲呂良偉「生理年齡」才39歲！早晚餐這樣吃，輕鬆甩開老態
70歲香港男星呂良偉不僅身價百億，外表也超級凍齡，堪稱高富帥！他日前秀出檢測報告，生理年齡竟然僅39.9歲。他曾分享自己的養生祕方，除了勤練深蹲和氣功，也會吃煎毛豆，並且吃玉米、木耳幫助排便。健康2.0 ・ 3 小時前
太子女特助燦笑交保！ 律師點關鍵：難怪她開心
涉嫌跨國詐欺與洗錢的柬埔寨「太子集團控股」，4日台北地方檢察署查扣該集團在台資產逾45億元，並拘提主要嫌犯王昱棠及其他25名被告到案。天旭國際科技涉案多名高層遭約談，其中總經理特助劉純妤以15萬元交保。她步出偵訊室時面露笑容，神情輕鬆，引發熱議。律師林智群4日在粉專上表示，劉純妤應屬案中邊緣人物，其他4人皆遭聲押，難怪她顯得開心。EBC東森財經新聞 ・ 2 小時前
中國男童腹痛「開刀遭摘6器官」無法進食
[NOWnews今日新聞]真活摘器官？中國男童腹痛開刀「被切6器官」無法正常進食中國山東一名10歲男童因腹痛就醫，發現腹部有病變必須立即開刀，但術後家長發現兒子被摘除6個器官，從此無法正常進食，悲痛的...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前
男星罹鼻咽癌如「數千螞蟻爬臉」！名醫籲1飲食要節制
男星陳振華回顧與鼻咽癌搏鬥1年的歷程，形容神經痛有如「數千隻螞蟻在臉部爬」，苦不堪言，還好第3次化療後面部神經痛感全消。國內頭頸癌權威醫師指出，鼻咽癌的成因研究顯示與基因遺傳、飲食習慣及1種病毒關係密健康2.0 ・ 1 天前
警方認「黃明志已潛逃」！網爆「落跑來台無敵抓不了」律師揭真相
娛樂中心／巫旻璇報導31歲台灣網紅謝侑芯上月在馬來西亞身亡，隨著調查展開，創作歌手黃明志被指與案件密切相關，且在現場驗出多種毒品反應，引發外界高度關注。馬來西亞警方今（4日）證實，案情有重大進展，原先的猝死案已正式轉列「謀殺」偵辦。不過黃明志至今行蹤成謎，警方晚間宣布對其發布通緝令，並認「相信他已經潛逃」。對此，有網友就在PTT發問「黃明志最佳解是不是逃來台灣？」，引發鄉民熱議。民視 ・ 1 天前
坣娜證實肺腺癌病逝！丈夫曝臨終遺願：緊抱愛妻直到平靜離開…「居家安寧」6項護理服務圓善終
資深歌手坣娜（原名唐娜）病逝享年59歲，原本外界傳她是胰臟癌過世，但坣娜的丈夫薛智偉今（10/31）日發出聲明指出，證實妻子罹患肺腺癌，抗癌4年終不敵病魔，於10月14日離世。薛智偉說，坣娜在2021年演唱會後開始出現咳嗽症狀，當時因疫情影響不便就醫。她長期都有定期抽血檢查，檢查結果一直良好，沒想到同年12月確診為肺腺癌第四期。坣娜離世前3個月，身體明顯虛弱。她沒選擇在醫院病房治療，而是與丈夫商量，希望能以居家安寧的方式走完人生。薛智偉說，坣娜臨終當日，「我在床邊緊緊抱著她，直到她平靜地離開人世。」據衛福部統計，2023年逾4.2萬人接受安寧緩和醫療，其中約1.8萬人選擇「居家安寧」，但多數家屬因無照護經驗，仍傾向等待醫院安寧病床。其實目前安寧居家可提供的護理服務有6大項，除了醫療方面的協助，也提供心理、靈性諮詢與家屬的哀傷輔導，圓滿臨終病人「回家圓善終」的心願。幸福熟齡 ・ 19 小時前
黃明志捲護理系女神命案…「15年正牌女友」不離不棄陪投案
馬來西亞創作歌手黃明志捲入（42歲）網紅「護理系女神」謝侑芯（31歲）身亡案，於昨（5）日凌晨赴警局投案。據了解，當時有3男2女陪他前往，而其中一名女子就是黃明志交往15年的正牌女友Sarah。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
黃明志涉謀殺謝侑芯 大馬律師逆風籲1事！
娛樂中心／江姿儀報導網紅「護理女神」謝侑芯日前赴馬來西亞進行拍攝工作，傳出猝逝消息，震驚台灣粉絲。大馬警方後續發現黃明志當時也在命案現場，不僅持有毒品，還驗出陽性反應。警方為釐清案情，已向法院申請延押6天，台、馬社會大眾與媒體高度關注，對此大馬律師陳博雄發文，逆風喊「看不到任何謀殺或誤殺證據」，認為媒體報導過度渲染而「不公平」。民視 ・ 1 小時前
41歲女星0期乳癌「全切」 僅1%機率仍不幸復發
41歲日本女星藤原宏美在八年前因左胸突發劇痛，被診斷出罹患0期乳癌。儘管選擇了乳房全摘手術以降低復發風險，她仍在術後一年面臨復發，但經過七年的抗癌歷程，如今已能健康生活並重返演藝圈。中天新聞網 ・ 23 小時前
地瓜葉穩血糖又抗癌 醫：2吃法是大忌
地瓜葉含有豐富的多酚、花青素等營養成分，具有穩定血糖和抗癌潛力，但中醫師提醒，由於其屬性偏涼，不適合涼拌或生食。此外，地瓜葉含有維生素K和高鉀，特定族群應謹慎食用。中天新聞網 ・ 20 小時前
不用萬步！最新研究：日行「這步數」就能延緩失智症
阿茲海默症是長者失智的主因之一。一篇新發表在知名期刊的文章指出，對於大腦已經開始出現該疾病分子跡象但尚未出現任何認知症狀的老年人來說，每天走3千～5千步，就能幫助延緩認知能力下降，認知退化延後約3年，而每天走5000–7500步的人，延後幅度可達7年。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
以為很健康其實傷肝！營養師點名「3種食物」最容易吃出脂肪肝 香蕉也中招
肝臟被稱為「沉默的器官」，即使受到一些損傷，也很少會出現自覺症狀。因此，當症狀出現時，往往病情已經進展到一定程度。許多人認為：「我不喝酒，所以肝臟沒問題。」然而，造成肝臟負擔的並不僅僅是酒精。近年來，由於飲食過量與缺乏運動等原因，導致肝臟堆積脂肪、形成「脂肪肝」的人數正在增加。因此，營養師佐藤久美將介紹幾種對肝臟不利的「意外食物」，幫助你檢視自己的攝取頻率，並作為調整飲食習慣的契機。 肝臟容易受損的飲食習慣與高風險食物 1、水果（含罐頭、果汁）．水果含有較多糖分，過量會在肝臟轉化為中性脂肪，增加脂肪肝與肥胖風險。．罐頭水果含糖漿，糖分更高。．果汁（即使100%純果汁）若不控制量，容易攝取過量糖分。▲建議：每日約 200g（如 2 顆橘子），避免以水果取代正餐或蔬菜。 2、甜麵包高熱量、高糖、高脂肪，若當主食吃，會造成肝臟脂肪累積。▲建議：．主食優先選擇吐司、法國麵包等低糖版本。．甜麵包當成偶爾的點心，並在當日增加活動量消耗。 3、油炸食品脂肪含量高，過量會導致脂肪囤積與肝功能下降。▲建議：每週 1-2 次為宜，並搭配清淡飲食。 其他需注意的飲食與飲品 高糖飲料與酒精．酒精：肝臟負責分解常春月刊 ・ 2 小時前
溫體豬回來了！農業部揭「恢復供應時間」 但這1事仍全面禁止
非洲豬瘟中央災害應變中心宣布11/6（四）12:00 恢復活豬運載、11/7（五）00:00恢復拍賣、屠宰、屠體運輸！ 維持禁用廚餘養豬 在達成「查核要完全、監控要完備、法令要完備」之前，廚餘養豬仍維持禁用，在這段期間，政府也會提供飼料差額補助，協助養豬業者。此外，由於拍賣、運輸、屠宰皆需要一些時間準備，預計11/8（六）起，市場開始供應溫體豬！ 恢復豬隻運輸及屠宰 不代表防疫可以鬆懈 非洲豬瘟中央災害應變中心也呼籲豬農朋友及屠宰、運豬、拍賣從業人車，仍要務必落實生物安全，注意環境清潔及消毒。 人吃了感染「非洲豬瘟」的豬肉會如何？ 非洲豬瘟病毒存在於環境時間於冷藏豬肉 100 天、冷凍豬肉 1,000 天、豬舍 1 個月、糞便室溫 11 天。根據非洲豬瘟資訊專區指出，非洲豬瘟不會感染人，我國經屠宰衛生檢查合格的豬隻，豬皮均蓋有檢查合格標誌供消費者辨識，消費者在市場購買豬肉時，只要注意選擇蓋有合格印的豬肉，食用安全無虞。 人吃了染非洲豬瘟的豬肉，會不會藉由糞便傳播病源? 非洲豬瘟病毒能存活於大範圍酸鹼值中，根據研究，非洲豬瘟病毒於無蛋白質的環境中可存活於pH 3.9～11.5，超過此範圍常春月刊 ・ 19 小時前
手術前一刻被喊卡？只因「沒停藥」 醫：可能危及生命
桃園醫院骨科病房護理長王瓊玉指出，術前未依醫囑停藥是導致手術臨時取消或延期的主要原因之一。一名李姓女性病患經過長時間等待準備接受手術，卻在手術前一刻被告知必須取消或延期，原因是她忘記依醫囑停用特定藥物。中天新聞網 ・ 1 天前
太子集團詐騙帝國！建立全球「殺豬盤」犯罪網 創辦人陳志神秘背景起底
柬埔寨「太子集團」涉跨國洗錢，更透過加密貨幣詐騙、線上博奕，近日，台灣司法檢調大規模搜索，查扣豪宅、豪車總價約45億元，其中，包括高達2億多元的超跑之王Bugatti Chiron、11戶豪宅和平大苑，與天王周杰倫還是鄰居，甚至在台北101設置私人招待所，據悉內部裝潢豪奢，讓人非常傻眼。而「太子集團」主嫌陳治目前仍在逃，他究竟是何背景？為何能建立起龐大的詐騙帝國？三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
爸爸你在哪！逾5萬韓菲混血兒被棄養 公益組織揭棄子亂象「她們尋找韓國父親只為生存權」
根據《韓國經濟日報》報導，由前「壞爸爸」團體（現稱「處理扶養費的人們」）活動人士具本昌（구본창）表示，從今年10月下旬起，隨著媒體報導曝光多起「尋父行動」，他在社群平台陸續張貼Kopino孩童與其韓籍父親的合照與個人影像資訊，以此希望能迫使這些逃避扶養責任的父親...CTWANT ・ 1 天前
瘦瘦針讓他大減32公斤！ 停藥恐復胖？醫師曝「逐漸減量」是關鍵
花蓮一名42歲王姓男主廚，體重曾高達125公斤，今年初因燙傷住院時意外發現罹患第二型糖尿病與嚴重脂肪肝，住院期間每日需施打4針約120單位胰島素控制血糖。透過連續性血糖監測器（CGM）即時數據結合每周一劑瘦瘦針，8個月後成功減至93公斤，甩肉32公斤並改善糖尿病狀況。中天新聞網 ・ 1 天前