癌末淋巴罕癌心理師藍亞庭榮獲周大觀抗癌圓夢助學金活出希望

周大觀文教基金會提供

記者黃秋儒／桃園報導

為不讓所有罹癌學生獨對癌症，並鼓勵全國最弱勢的罹癌學生努力向學、忘記病痛，周大觀文教基金會特別設置「抗癌圓夢助學金」，從1997年至2025年，28年來已義助新台幣3億多元，力挺16,768位罹癌學生戰勝死神．活出希望。6日周大觀文教基金會創辦人周進華親臨林口長庚醫院病理大樓6樓化療等候室，為抗癌勇士藍亞庭加油打氣！

周進華表示，國中以最優秀成績考上桃園高中的藍亞庭同學，國小一年級被林口長庚醫院確診罹患第二期淋巴癌，經由八次化療逐漸痊癒，豈料兩年後復發—癌症已蔓延全身，被宣判為第四期，連放射科醫師都雙手投降，無法打敗不會復發的頑強淋巴罕癌。

周進華指出，藍亞庭同學體重由32公斤瘦到僅剩23公斤，已接受12次化療、13次標靶、40次質子放射治療、52次免疫療法、骨髓移殖（自費新台幣500多萬元—幾乎壓垮一個家庭）等，藍亞庭的媽媽藍宜虹原任職桃園市大湖國小幼教老師，不得不離開職場，迄今八年如一日，全心全力照顧藍亞庭兄姊及藍亞庭同學，家中經濟來源只有爸爸任職長榮營造公司的綿薄薪水，亟盼各界助一臂之力。

周進華提到，藍亞庭同學現今鬼門關前拚生死，最大的盼望是回到校園完成學業，立志考上心理諮商師，帶著同理與關懷—正向自助助人、自娛娛人，不愧為「癌末淋巴罕癌心理師」，榮獲周大觀文教基金會「2025年抗癌圓夢助學金」，恭請大家不分彼此救助—立志將來成為心理諮商師的癌末淋巴罕癌勇士藍亞庭同學抗癌成功圓夢，同時周大觀文教金會將陸續於11月7日送愛高雄醫學大學附設醫院、11月27日送愛中華民國婦女聯合會、12月2日送愛上海兒童醫院等陸續頒發抗癌圓助學金，我們確保沒有任何一位罹癌學生孤獨面對癌症，也確保沒有任何一位父母因孩子罹癌往生—孤獨面對悲痛。

周大觀文教基金會提供

周大觀文教基金會副秘書長張芝瑄表示，周大觀化癌為42首生命詩篇結集出版《我還有一隻腳》，接續發行48種語言傳愛—永續為菲律賓貧民窟骨癌天使瑪麗．多尼塔(Mary Donita Uy)等全球最弱勢的35萬多癌童—迎向陽光．活出希望。最亟盼大家隨口捐贈每筆平均還有1元的電子發票，給愛心專碼：525（周大觀文教基金會），誠邀大家一起助癌末淋巴罕癌心理師藍亞庭等最弱勢的癌童一臂之力。