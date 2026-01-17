癌末獨旅！ 翁入住飯店首日 竟遭竊賊偷百萬財物

老翁因為沒有鎖房門，就遭竊賊闖入，將近百萬家當都被偷走。（圖／東森新聞）





受害的69歲張姓老翁，被診斷出大腸癌第三期，沒有妻小的他趁著最後時光，獨自從桃園搭火車到花蓮旅行。想說錢財放在家裡會被偷走，便帶在身上。沒想到入住旅館的第一天，因為沒有鎖房門，就遭竊賊闖入，將近百萬家當都被偷走，連辦案的員警都感到不捨。

遭偷財物老翁vs.警方：「出去洗澡沒有鎖，（他去洗澡沒有鎖門），然後10多分鐘，回去就被偷了。」

站在房間門口，和警方訴說身上財物是怎麼被偷的，他就是被害人，69歲張姓老翁，獨自來到花蓮遊玩，沒想到身上近百萬資產全被偷走。

廣告 廣告

警方vs.遭偷財物老翁：「我們現在要帶你回派出所，先做筆錄啦。你包包願意採證嗎？（可以，可以，願意喔，沒關係。沒有背包，沒有錢也沒有關係，沒有錢，現在身無分文）。」

沒錢回不了家，老翁卻還是看得很開，原來他已經身患重病，對他來說，錢財乃身外之物，但看在警方眼裡也感到不捨。

警方：「我們是可以開一張火車票給你回去啦，搭區間車車票回桃園。」

69歲張姓老翁家住在桃園，沒有結婚、沒有小孩，被診斷出大腸癌第三期，他決心把握最後的人生時光，獨自來趟旅行，14日先是從桃園搭火車下花蓮，第一天入住花蓮市區一家旅館，沒想到就遇上竊賊。

尤其老翁擔心，出門後家裡沒人，錢放在家會被偷走，才將大筆現金跟黃金帶在身上，沒想到通通被偷走，身無分文的他只能無奈報案。

警方vs.遭偷財物老翁：「你是哪一間，（N3）。N3嗎？（N3）。」

原本想趁著癌末，給自己一場畢業小旅行，沒想到留下的不是快樂回憶，恐怕也讓老翁無奈又失望。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

妻頭痛4度就醫「查不出病因」 癌末夫控醫療疏失害命

男槍手遭羈押突口吐白沫猝死 解剖死因大逆轉

癌末男開槍遭收押！移送突暴斃 體內有氰化物

