癌末玩家病房玩《毀滅戰士》圓夢，開發團隊核心致敬：你是真正的毀滅戰士！

最近國外 Reddit 的《毀滅戰士》討論區中，一名帳號為 Wanderingreader123 的玩家分享了讓人感動的故事。他是一名正在接受安寧照護的癌末病患，表示自己只剩下數週的生命，而他作為《毀滅戰士》粉絲，在醫院的最後心願就是能玩最新的《毀滅戰士：黑暗時代》（Doom: The Dark Ages）。

癌末玩家最後的願望就是玩毀滅戰士。（圖源：DOOM: The Dark Ages）

由於經濟上的因素，他原本是無力負擔這款遊戲的，但醫院的醫護人員得知後，暖心的為他準備了一台 PS5 主機和遊戲，讓他在病床上實現願望。他在貼文中寫道：「這就是我向世界告別的方式。」

這貼文迅速在社群中發酵，更引來了《毀滅戰士》開發團隊 id Software 多名核心人物的親自回應。像是遊戲總監 Hugo Martin 在留言中向這位玩家致上最高敬意，並表示團隊一直將玩家的支持視為至高榮譽。他感性的寫道：「為了讓遊戲中的『毀滅戰士』感到強大，我們賦予了他力量、勇氣與真心……我們讓他就像是你一樣。撕碎吧，我的朋友，你才是真正的毀滅戰士。」

除了現任總監，連《毀滅戰士》之父 John Romero 也現身留言，對這位玩家長達 10 年的支持表示感動。Romero 表示：「當我們製作這款遊戲時，就是希望創造一個即使面對壓倒性困境，也能讓玩家感到強大的世界。你並不孤單，在這個病房裡，你站在數百萬曾與我們一同戰鬥過的玩家之中。」這名玩家事後也更新近況，表示正享受著用連枷痛擊惡魔的快感，並感謝來自開發者與全球社群的溫暖支持，承諾會用剩餘的時光好好享受遊戲與陪伴家人。