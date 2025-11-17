癌末男民宅外開槍遭押 移送過程突「身體不適亡」

嘉義縣 / 綜合報導

嘉義縣大林鎮一名患有大腸癌四期的羅姓男子，15日晚上與女性友人疑似爆發爭執，離開時竟在民宅外對空鳴槍，落網後嫌犯遭羈押禁見，沒想到，在移 送 過程突然身體不適，送醫搶救後仍然不治身亡，死者兒子接獲死訊無法接受，而死者究竟是因為病發導致猝死還是有其他原因，都要等19日解剖後才能釐清。

深夜時分，白車開到項弄內，車內一名男子手舉槍，伸出車外，扣下板機，對空鳴槍，傳出巨大槍響，嚇壞附近居民，而在這之前，民眾說有聽到嫌犯和一名女子的爭吵聲，附近民眾說：「吵了十幾分鐘。」沒多久，警方逮到開槍嫌犯，在產業道路旁，查扣霰彈槍、8顆子彈和1顆空彈殼。

到了白天，身穿全白色套裝的嫌犯被帶上警車，沒想到後續在移送看守所的過程，突然身體不適，救護人員說：「確認一下呼吸正不正常。」被抬上擔架，緊急送醫搶救，原來這名嫌犯已經大腸癌第四期，經過急救後仍宣告不治。

嘉義地方法院發言人官怡臻說：「羅姓男子突然身體不適，緊急送醫急救後，仍不治死亡。」15日晚上10點多，死者羅姓嫌犯在嘉義縣大林鎮和女性朋友爆發肢體衝突，隨後他開車到附近宅宅外開槍，1個小時後落網，昨（16）日下午依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送地檢署，因為涉嫌5年以上重罪遭羈押禁見，晚上九點在移送過程，不明原因身體不適，送醫不治身亡。

羅嫌兒子說：「他也知道他的疾病，他也已經包尿布了，你們自己都知道(他的狀況)，為什麼還要堅持要收押他，為什麼身上還會有那些東西，他都在你們那裡了。」收押過程身亡，家屬無法接受，死亡原因究竟是病發導致猝死，還是其他因素都要等19日解剖相驗，才能釐清。

