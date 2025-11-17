癌末男遭羈押猝死！離奇過程曝 嘉義地檢署發聲了

嘉義地檢署外觀。（圖／翻攝自google maps）





嘉義地檢署日前偵辦羅姓男子涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例，嘉義地院裁定羈押後移送嘉義看守所，卻突然身體不適，據悉羅男罹患癌症第四期，事發離奇過程曝光，嘉義地檢署也對此做出回應。

羅男本月15日晚間10時許在大林鎮某處民宅外開槍一發，涉違反槍砲彈藥刀械管制條例，民眾發現報案後警方當晚立即到場攔查，並在隔（16）天凌晨0時許在羅男開車行經的產業道路邊查獲槍枝1把、霰彈8顆及空彈殼1顆，隨後以現行犯逮捕羅男。

警方後續於16日下午移送嘉義地檢署偵辦，檢察官複訊後，認為羅男所涉違法持有槍枝，犯罪嫌疑重大，是有期徒刑5年以上重罪，有羈押之原因及必要，聲請羈押禁見獲准，當天晚上地院法警將羅男移交地檢署法警的過程中，羅男突然說身體不適，法警見狀立即撥打119將人送醫，最後仍急救無效死亡。

據悉羅男罹患癌症第四期，對此嘉義地檢署回應，嘉義市政府警察局第二分局在本月17日上午報請地檢署相驗，安排擇期解剖，並確認死因，以護社會公義與法治價值。

