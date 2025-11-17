癌末男開槍遭收押！移送突暴斃 體內有氰化物

開槍的羅姓男子被逮捕。（圖／東森新聞）





嘉義一名57歲癌末男子和友人吵架後氣憤的對空鳴槍，沒多久就被抓，警方在他車上找到霰彈槍一把、霰彈8顆和空彈殼一顆，法官裁定他收押。不過就在移送過程中，男子身體不適，送醫沒多久就口吐白沫死亡，疑似是氰化物中亡。移送過程怎麼還會讓男子有機會服用劇毒氰化物？家屬很不滿，也質疑癌末為何要收押。

三更半夜，男子開到大林鎮民宅外，接著開車窗對空鳴槍，「砰」的一聲還有火花，睡夢中的住戶被嚇醒。事發在前天（15日）晚上10點多，開槍的羅姓男子不久就被逮捕，警方隔天凌晨在他車上找到霰彈槍一把、霰彈8顆，和空彈殼一顆。

男子被逮捕回警局，移送地檢法院裁定收押，法警準備將他從地檢送往看守所，他卻突然身體不適。救護人員火速將羅姓男子送進急診室搶救，當時晚間9點多，他口吐白沫，最後搶救無效，醫院認定氰化物中毒死亡。

還原整起事件，羅姓男子15日對空鳴槍被逮，隔天找到槍枝，晚上6點裁定聲押禁見，9點就出事送醫不治。家屬質疑，父親被逮時應該都有搜身，怎麼會在16日從法院移交地檢署過程中送醫死亡，17日上午相驗，疑似發現服用氰化物。

而死者也大腸癌第四期了，死者兒子說，爸爸已經癌症末期了，身上都包著尿布，為何還要收押？羅姓死者兒子：「他已經生病了，為什麼要這樣，讓他那麼痛苦，讓他做這種事。還有第二點，為什麼他都被你們收押，他為什麼身上還會有那些東西（氰化物），他都在你們那裡了，他也沒辦法出去。」

嘉義地方法院發言人官怡臻：「認為羅姓男子有反覆犯案之虞，裁定羈押。」

嘉義地檢署主任檢察官江金星：「（將）採集血液等檢體，進行毒藥物鑑驗，以查明有無媒體報導疑似服用氰化物情形。」

死者身體被驗出有氰化物，為何到警局時沒被查出？兒子無法接受，檢方則表示，後天（19日）上午9點將解剖釐清死因，給家屬一個交代。

