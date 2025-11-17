癌末男「民宅外開槍」！羈押禁見後 疑服氫化物「身亡」

嘉義縣大林鎮一名57歲癌末男子在離開爭執現場時竟對空鳴槍，警方逮捕後移交過程中突然身體不適，送醫後不治身亡。（圖／TVBS）

嘉義縣大林鎮一名57歲癌末男子在離開爭執現場時竟對空鳴槍，引發鄰居恐慌。警方迅速逮捕嫌犯並尋獲霰彈槍與子彈，法院以涉嫌五年以上重罪將其羈押禁見。然而，羅姓嫌犯在移交過程中突然身體不適，送醫後不治身亡。初步調查顯示，這名罹患大腸癌四期的男子可能服用氫化物，但確切死因仍待相驗釐清。家屬對於癌末親人在羈押期間身亡表達強烈不滿，質疑整起事件的處理過程。

嘉義縣大林鎮一名57歲癌末男子在離開爭執現場時竟對空鳴槍，警方逮捕後移交過程中突然身體不適，送醫後不治身亡。（圖／TVBS）

一起深夜鳴槍事件在嘉義縣大林鎮引發震驚。15日晚間10點多，一名57歲罹患大腸癌四期的羅姓男子與女性友人發生肢體衝突後，竟在離開現場時從白色轎車內伸出手對空開槍。巨大的槍響使附近住戶從睡夢中驚醒。一位附近住戶表示，該男子打了女生之後，她聽到槍聲就出來查看情況。

警方接獲通報後迅速展開搜捕行動，約一小時後成功逮捕羅姓嫌犯。在凌晨12點多，警方更在產業道路旁的垃圾堆中尋獲一把霰彈槍、8顆子彈以及1顆空彈殼。嫌犯身穿全白衣服，頂著平頭被警方帶上警車。

警方在產業道路旁的垃圾堆中尋獲一把霰彈槍、8顆子彈以及1顆空彈殼。（圖／TVBS）

16日下午2點，警方以違反槍砲彈藥刀械管制條例將羅姓嫌犯移送地檢署。嘉義地方法院發言人官怡臻表示，因羅姓男子涉嫌5年以上重罪，法院於當天下午6點裁定羈押禁見。然而事態急轉直下，在晚間9點多的移交過程中，羅姓嫌犯突然身體不適，緊急送醫後仍宣告不治。初步調查顯示，他可能服用了氫化物，但確切死因尚待19日解剖後才能釐清。

對於親人在羈押期間身亡，羅姓嫌犯的兒子表達強烈不滿。他質疑道，父親身患大腸癌四期且已需包尿布，質疑為何還要堅持收押，更對父親如何在羈押期間取得危險物品表示疑惑。這起案件引發社會關注，也凸顯了司法系統對特殊健康狀況嫌犯的處理問題。

