癌末男「疑吞氰化物身亡」被疑遭收押為何有氰化物？檢警：未發現毒品

社會中心／嘉義報導

嘉義一名罹癌末期的羅姓男子（57歲）日前因涉嫌槍砲案件遭嘉義地院羈押獲准，沒想到，羅男17日凌晨被解還地檢署準備進行相關後續程序時，突不明原因昏迷倒地，緊急送醫搶救仍宣告不治。醫院經過初步診斷後，認為死者應是「氰化物中毒」身亡；對於死者家屬質疑，既然都已收押，為何羅男身上還有氰化物？檢警回應了。

針對父親因涉槍砲案件遭到收押，羅男兒子表示，爸爸被逮後，已坦承犯行並主動繳交槍枝；此外，父親也清楚自己生病的緣故，需要包尿布，因此提出「為何他病成這樣還要押他？讓他那麼痛苦？」、「既然人都被收押後，身上怎麼可能還會有氰化物？」等疑問。對此，檢警則強調，羅男在警詢、複訊到準備送往看守所前，都有依法進行檢身，但並未發現任何異狀。

回顧案情，15日晚間22時30分許，羅男因持霰彈槍、朝民宅開槍試槍，居民聽見槍響後，嚇得立即報案。警方趕抵現場後，隨後在路上攔查到羅男，並在其行經的產業道路旁查扣一把長槍8顆霰彈及1顆空彈殼，警方也隨即依現行犯將人逮捕並帶返偵訊。

據悉，羅男生前罹患大腸癌第四期，近月來健康狀況明顯衰弱；對於羅男的突然身亡；經初步研判，不排除羅男可能因自行服用氰化物因此致命，不過，確切死因，仍須透過司法相驗與解剖確認。



