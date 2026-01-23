癌末病人連最愛的都不吃了？醫：惡病質強迫進食反傷身

三軍總醫院澎湖分院內科主任吳聲政指出，安寧照護中最讓家屬無助的往往不是疼痛，而是看著摯愛日漸消瘦、不願進食，但病人處於惡病質狀態時並非不努力，而是身體正處於持續失控的代謝風暴。

安寧照護中最讓家屬無助的往往不是疼痛，而是看著摯愛日漸消瘦、不願進食。（圖／Photo AC）

吳聲政說明，惡病質與厭食、肌少症是三個不同概念。厭食是指食慾喪失或攝取量減少，惡病質則是更嚴重的全身性問題，特色是肌肉流失、體重減輕、極度疲倦，與單純飢餓不同，即便補充熱量也難以完全逆轉身體的消耗。

他表示，惡病質不只發生在癌症，也常見於心臟衰竭、慢性腎病及慢性阻塞性肺病的晚期病人。有些病人看起來胖胖的，但肌肉卻流失嚴重，同樣會導致生活品質下降、疲憊感、功能障礙，甚至影響存活率。

針對家屬常見疑問，吳聲政解釋，病人吃營養品沒用是因為體內像是一個關不掉的火爐，能量消耗過快且蛋白質合成能力受阻，不是營養不夠，是身體處理營養的方式變了。

在惡病質末期，病人大腦接收不到餓的訊號，強迫進食反而會造成身體負擔。（示意圖／photo AC）

吳聲政強調，在惡病質末期，病人大腦接收不到餓的訊號，強迫進食反而會造成腸胃負擔、嘔吐甚至吸入性肺炎，增加不必要的痛苦。他說明，當身體開始非自主性地流失肌肉與體重，代表腫瘤引起的全身性發炎反應非常劇烈，確實是疾病進入晚期的重要訊號，病人身體往往無法再承受高強度的化療或標靶藥物。

吳聲政呼籲家屬，病人的消瘦是疾病進程的一部分，並不是因為家人沒照顧好，也不是因為他不想努力。他建議，照護目標應是生活品質而非體重數字，可採少量多餐、適時給予清爽小食、口腔護理緩解乾澀與異味，以及高品質的陪伴，如握手、按摩、回憶往事等情感滋養，比勉強吞下的熱量更有重量。

