癌末翁圓夢之旅變調！花蓮旅館百萬財物遭竊 警火速逮人感動全台

社會中心／洪正達報導

警方獲報趕抵旅館時，才知道張姓老翁因癌末打算獨自圓夢旅行，最後卻遭到竊賊光顧，使得百萬現金與黃金都被都偷走。（圖／翻攝畫面）

張姓老翁現年69歲，日前被診斷出大腸癌第三期，由於沒有妻小，決定在最後的時光裡旅行各地，於是便獨自搭火車前往花蓮，沒想到才在旅館第一晚外出洗澡時，因一時疏忽未將房門上鎖遭到竊賊光顧，短短10分鐘身上帶的百萬現金與黃金全被偷走，安全感瞬間消失，警方獲報後知道老翁情況都相當不捨，所幸短時間已循線將潘姓竊賊及共犯妻子全數逮捕。

據了解，張翁14日從桃園獨自搭火車前往花蓮，並入住市區一間旅館，而臨行前擔心家裡沒有人，於是便將現金與黃金帶在身上，沒想到從旅館外出洗澡時忘了鎖上房門，回到房間內發現現金與黃金都被偷走。

警方獲報後趕來，初步了解張翁是因癌症把握最後還能旅遊的時光前往花蓮，但張翁在跟警方訴說案情時，曾表示自己時日不多，錢財是身外之物，言談中相當冷靜，讓承辦的員警相當不捨，於是在案發後展開追查。

經調閱沿線監視器後，警方迅速鎖定涉有重嫌的潘姓男子，原來當張翁踏進旅館時早已被潘嫌盯上疑似裝有重物的包包，一路尾隨直到張翁進房後便伺機而動，直到張翁出門洗澡忘了鎖門時，迅速進入房內將財物搜刮一空。

而潘嫌在得手後，帶著妻子不斷變換交通工具，前往桃園後又乾脆使用贓款買車返回花蓮，而警方早已全程鎖定，當潘嫌進入花蓮後，隨即將2人逮捕，查扣贓款、黃金，以及手機、安非他命等物品，訊後依加重竊盜、洗錢、毒品等罪嫌送辦，而張翁在報案後不久，已在警方幫助下平安返回桃園。





