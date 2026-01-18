癌末翁帶巨款及黃金到花蓮遭竊 警迅速逮人破案！

潘姓嫌犯不知已遭警方鎖定，警方在犯嫌進入花蓮市區後，隨即以優勢警力攔截圍捕，成功緝獲二人。(花蓮分局提供)

記者林中行／花蓮報導

花蓮警分局表示，一名桃園縣單身六十九歲癌末張姓男子，帶著全部家當黃金現款約一百萬元，到花蓮旅遊一圓人生最後一程的願望，不料剛下塌某一旅社，一百萬元現款及黃金就被偷走，他趕緊報案，警方迅速追回遭竊一百萬元現款及黃金。

花蓮警分局指出，張姓男子抱報案指稱十六日凌晨三時許，他入住花蓮市某旅社，不料他忘記鎖門便到浴室沐浴約十餘分鐘，出來一看一百萬元現款及黃金竟不翼而飛，花蓮縣警察局花蓮分局立即調出監視器，很快鎖定潘姓竊嫌。

廣告 廣告

潘姓竊賊供稱，他在旅社內看到張姓男子身上帶著一個沉甸甸的包包，認為裡面應該有不少財物，於是尾隨張姓男子伺機而動，然後聽到張姓男子沐浴聲，於是嘗試著開門入侵，沒想到房門竟沒鎖，他入侵後迅速偷走包包，發現裡面有一百萬元黃金及現款。

花蓮分局表示，潘姓嫌犯得手後趕緊落跑，過程中不斷變更交通工具，並於桃園地區購買車輛後，與妻子共同駕車返回花蓮，深不知已遭警方鎖定，警方在犯嫌進入花蓮市區後，隨即以優勢警力攔截圍捕，成功緝獲二人，並起獲黃金、現金、手機、毒品安非他命等證物，全案依涉嫌加重竊盜、贓物、洗錢防制法及毒品危害防制條例罪嫌移送臺灣花蓮地方檢察署偵辦。

花蓮分局表示，民眾外出住宿或進出公共場所時，務必提高警覺，妥善保管個人財物，尤其貴重物品應隨身攜帶或置於具備安全防護之處，切勿因一時疏忽而讓宵小有機可乘。