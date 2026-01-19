癌末老翁獨旅花蓮遭竊百萬！嫌犯揮霍贓款買車 警方火速逮人

[FTNN新聞網]實習記者黃摯恩／綜合報導

桃園一名69歲張姓老翁，日前確診大腸癌第三期，為把握剩餘時光，14日獨自前往花蓮旅遊，卻在入住旅館首日遭竊。張翁外出洗澡時因疏忽未將房門上鎖，遭歹徒潛入房內，近百萬元現金與黃金全數被偷走。警方獲報後迅速追查，已將涉案潘姓男子逮捕到案，張翁也在警方協助下平安返家。

桃園69歲老翁獨自前往花蓮旅遊，卻在入住旅館首日遭竊百萬現金（示意圖／Unsplash）

警方指出，張翁從桃園搭火車前往花蓮，入住市區一間旅館。因擔心住家無人看顧，他將多年積存的現金與黃金隨身攜帶，未料反成歹徒覬覦目標。案發當天，張翁返房後發現財物不翼而飛，隨即報警求助。

員警調閱監視器畫面發現，潘姓嫌犯在張翁進入旅館時即注意到其隨身包包，並一路尾隨至房間外，趁張翁外出、房門未上鎖之際進入行竊，得手後迅速離去。警方進一步追查發現，潘嫌得手後帶著妻子四處轉換交通工具，甚至利用贓款購買車輛再返回花蓮，行徑囂張。

警方隨即展開攔截圍捕，成功將潘嫌夫妻逮捕，並起獲遭竊現金、黃金，以及手機與安非他命等證物。全案依加重竊盜、贓物、洗錢防制法及毒品危害防制條例等罪嫌，移送花蓮地檢署偵辦。

桃園69歲老翁在入住旅館首日遭竊百萬現金（圖／翻攝畫面）

