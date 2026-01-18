癌末老翁百萬積蓄隨身帶 花蓮旅館忘鎖門一夕全被偷

癌末老翁獨旅花蓮忘鎖門，百萬現金黃金一夕全被偷。（圖 ／翻攝畫面）

9歲張姓老翁家住桃園，未婚也沒有子女，日前被診斷出罹患大腸癌第3期，得知病情後，他決定把握所剩不多的人生時光，獨自踏上一趟旅行，作為送給自己的一場「畢業之旅」，14日他從桃園搭乘火車前往花蓮，入住市區一家旅館，沒想到旅程才剛開始，卻成了人生最沉重的回憶。

由於老翁擔心出門期間家中無人看顧，錢財若放在家裡恐遭宵小覬覦，便將多年積蓄的大筆現金與黃金隨身攜帶，不料入住旅館第1天外出洗澡時，一時疏忽未將房門上鎖，短短10多分鐘後返回房間，赫然發現財物全數遭竊，損失金額將近百萬元，讓他瞬間身無分文。

警方接獲報案後到場處理，見老翁站在房門口神情平靜地敘述遭竊經過，內心相當不捨，即便失去全部積蓄，老翁仍看得開，直言自己已是重病之身，錢財只是身外之物，考量他無力返家，警方也主動協助開立區間車車票，讓他能安全返回桃園。

原本想在人生最後階段留下美好回憶，卻因一時疏忽讓旅行蒙上陰影，這起案件不僅令人唏噓，也提醒民眾外出住宿務必提高警覺，避免憾事再度發生。

