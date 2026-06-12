癌末街友獲援重拾求生意志 鳳山人安端午關懷傳遞社會溫情
【記者 王苡蘋╱高雄 報導】端午將至，人安基金會鳳山平安站今（12）日上午舉辦「寒士慶端午」送暖活動，以「重生」為主題，發放210份粽子與健康包，並結合義診、義剪、就業輔導及關懷物資，讓街友與弱勢寒士在節慶前夕感受社會溫暖。
現場邀請民意代表、里長、寺廟、公益團體及善心人士共同參與，並安排趣味競賽與關懷禮品，期盼陪伴寒士走過人生低谷。其中，78歲街友義工楊先生雖長期流落街頭，仍熱心助人，卻不幸罹患大腸癌第四期，一度因醫療壓力選擇放棄治療。經鳳山平安站站長協助轉介醫院社工部，成功爭取醫療支援，讓他重燃面對生命的勇氣。
人安基金會鳳山平安站表示，平安站長年提供防飢、防寒避暑、防病、工作轉介及三節關懷服務，邀請社會大眾支持寒士常年服務，一同為困境中的人「拉一把」，讓失去方向的人生重新啟航。（圖╱人安基金會鳳山平安站提供）
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