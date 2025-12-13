癌末「子宮卵巢全摘」罹糖尿病！50歲唐玲突宣布新喜訊 最新病況曝

記者蔡維歆／台北報導

唐玲今天出席松山社區大學公益活動意外獲贈一頂狀元帽，還獲頒「榮譽模範生」獎狀。（圖／松山社區大學提供）

50歲唐玲在2019年被診斷罹患胃癌4期，歷經8次化療並切除三分之二的胃，怎料2022年病情復發，癌細胞轉移至子宮與卵巢讓她不得不接受手術，近來又確診出糖尿病前期，恐有截肢風險。但樂觀抗癌的唐玲今天出席松山社區大學公益活動意外獲贈一頂狀元帽，還獲頒「榮譽模範生」獎狀，肯定她學無止境的終身學習精神。

唐玲今天出席松山社區大學公益活動。（圖／松山社區大學提供）

唐玲今天出席國際扶輪3521地區、華朋扶輪社、喜樂家族與松山社大共同舉辦的松山之春公益聖誕趴「喜悅點燈 齒愛閃耀」活動，自認過去寫字像「鬼畫符」的她，近來勤練硬筆字與書法。她特地來到園遊會中的「逸鵝書屋」書法攤位，即席揮毫，展現近年學習成果；隨後又以活潑親民的形象領跳「潔牙舞」，用節奏鮮明的肢體律動加深民眾對口腔保健的記憶點，帶動大小朋友熱情參與，成就了和台北市牙醫師公會共同合作的一場最活潑生動的口腔衛教宣傳。

廣告 廣告

唐玲生病之後更敏銳體會到身體每一個細微變化。（圖／松山社區大學提供）

唐玲生病之後更敏銳體會到身體每一個細微變化。身為公眾人物，她深知自己的影響力，目前正進一步投入高階健康管理師的專業學習，從健康數據判讀、疾病預防、飲食管理到自主健康管理，希望未來能更精準地陪伴癌友、家屬與亞健康族群，真正「聽懂身體的聲音」，在陪伴中給出具體可行的協助。透過不斷的學習，唐玲目前已考取初階健康管理師證照、取得C級體適能教練資格。更於今年6月同時在中華福音神學院順利畢業，亦戴上大學方帽，完成多年以來的求學心願。

更多三立新聞網報導

震驚！大咖導演突逝世享壽76歲「曾與李連杰合作」 生前超狂背景曝

獨家／苦撐半年不幹了！屈中恆妻Vicky便當店突收攤 「致命主因」曝

韓援樂天三本柱解散？禹洙漢、河智媛遭爆不續留台灣 樂天回應了

震撼彈！少女時代Tiffany認了熱戀卞耀漢明年秋天結婚 公司證實了

