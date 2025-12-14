癌末7月住安寧病房！9歲網紅抗癌5年驚傳病逝 家人悲痛證實死訊

娛樂中心／綜合報導

以分享抗癌歷程感動全球網友的美國社群媒體小網紅布賴爾(Brielle Bird)因癌症離世，得年9歲。家人於社群發布悼念文寫道：「妳就是奇蹟。妳在地上的使命已經完成，而陪妳回家的過程，是我們此生最神聖的榮幸。」消息曝光後大批粉絲與網友不捨落淚。

家屬透露，布賴爾被診斷出第四期癌症，並於今年7月進入安寧照護（hospice）。她的家人長期透過社群平台紀錄她勇敢抗病的過程，吸引無數關注，也為許多人帶來力量與希望。家人發文也表示，布賴爾讓更多人認識信仰、看見善良與希望，「妳的光芒照亮了世界的每一個角落，我們將永遠愛妳。」

最後家人也承諾會持續分享布賴爾的故事，並以溫柔而詩意的方式想念她：「我們會在蜻蜓身上尋找妳，希望妳常常回來看我們。臥室的門永遠為妳敞開，遊戲室的燈也會一直亮著。」

