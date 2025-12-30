癌王新發人數再創新高 不到4分鐘就1人罹患

衛福部國健署今（30）日公布最新「112年癌症登記報告」，我國新發生癌症人數達13萬8051人，較前一年顯著增加7758人。其中肺癌已連續3年高居十大癌症之首，新發生個案數首度逼近2萬大關，寫下近5年新高。國健署長沈靜芬表示，這與人口老化、空污、 吸菸有關，同時肺癌篩檢政策推動之下，許多早期個案都有提前揪出。

肺癌連三年蟬聯癌王 兩年增逾三千人

癌症時鐘再度加快，並且突破4分鐘，國健署最新112年統計，每3分48秒就有1人罹癌，比111年的4分2秒，癌症時鐘加快了14秒。

根據國健署最新統計，112年肺癌新發生人數為1萬9986人，較111年增加2004人，展現明顯上升趨勢。沈靜芬指出，肺癌發生率上升與人口老化、空氣污染、吸菸習慣密切相關，且近年國內積極推廣低劑量電腦斷層（LDCT）肺癌篩檢，也幫助找出了許多潛在的早期個案。

十大癌症最新排名：皮膚癌與胃癌序位互換

112年國人十大癌症新發生人數（男女合計）排序依序為：(1)肺癌、(2)大腸癌、(3)女性乳癌、(4)肝癌、(5)攝護腺癌、(6)口腔癌、(7)甲狀腺癌、(8)皮膚癌、(9)胃癌、(10)子宮體癌。

國健署表示，排名變化與111年相比，僅皮膚癌與胃癌序位互換，其餘排序維持不變。性別差異上，男性新發癌症第一名為大腸癌，女性則以乳癌位居首位。好發年齡在112年全癌症發生年齡中，中位數為65歲，較111年延後1歲。甲狀腺癌發生中位數則最早，年僅50歲。

五癌篩檢 定期檢查降死亡率

沈靜芬指出，癌症初期多無明顯症狀，若能透過科學實證的篩檢工具早期發現，能顯著提升存活率，國健署提供五癌別的公費篩檢，低劑量電腦斷層（LDCT）可降低重度吸菸者20%肺癌死亡率；乳房X光攝影，每2年1次檢查可降低41%乳癌死亡率；糞便潛血檢查，每2年1次可降低40%大腸癌死亡率；子宮頸抹片，可降低約70%子宮頸癌死亡率；口腔黏膜檢查，針對有菸檳習慣者，可降低26%口腔癌死亡風險。

公費篩檢對象

國健署提醒，政府目前擴大補助以下五項癌症篩檢服務，符合資格者請務必定期前往檢查，