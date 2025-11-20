癌王胰臟癌不再只有壞消息！新一線用藥12／1納入健保 提升治療可近性
【健康醫療網／記者蘇靖昀報導】近期名人因胰臟癌過世的消息，讓這個被稱為「癌王」的疾病再次引起社會討論。胰臟癌進展快速、症狀又不明顯，許多患者發現時已是晚期，治療挑戰極高。成大醫院外科教授、前醫學院院長沈延盛醫師指出，由台灣研發的「微脂體藥物」在臨床試驗中觀察到，若用於第一線治療，可望延長胰臟癌患者的整體存活期，被視為治療的重要進展之一，提供病人更多治療選擇。適逢今天11月20日為「世界胰臟癌日」，沈延盛醫師也提醒民眾提高對胰臟癌的認識與警覺。
胰臟癌多是晚期確診 治療充滿挑戰
胰臟癌在台灣的發生率近年不斷攀升，每年約有三至四千名新患者，其中超過七成病人確診時已是局部晚期或產生遠處轉移。沈延盛醫師表示，胰臟位在腹腔深處，周邊緊鄰多條大血管，只要腫瘤侵犯血管，手術難度就會大幅提升；加上目前仍缺乏有效的早期篩檢工具，多數病人往往是在出現症狀、病情已明顯惡化時才被診斷發現。
第三、四期以化療為主 病灶控制決定存活期
胰臟癌的治療主要分成兩大類：局部治療（手術、放射線）以及全身性治療（化學治療）。第一、二期胰臟癌以手術為主，再輔以加強性化學治療；但第三、四期則以化療為主，希望藉由全身性用的藥物控制病情、減緩疾病進展。沈延盛醫師強調，對於已經轉移的患者而言，決定存活期的關鍵是「病灶的控制」，而不是局部腫瘤處理得是否乾淨。因此，化學治療仍是第四期胰臟癌的主要治療方式。
微脂體藥物納第一線健保給付 提供更多治療可能
近十年化療藥物進步不少，目前常見一線治療包括白蛋白包覆紫杉醇以及FOLFIRINOX。沈延盛醫師表示，一旦一線治療效果不佳，病人平均存活期約僅剩三個月左右。而由台灣研發的「微脂體藥物」在二線使用時，臨床觀察到平均存活期有所延長，NALIRIFOX在第一線使用的三期臨床試驗顯示對部分患者的病情控制表現良好，中位存活期有延長趨勢，因此獲准作為第一線使用的治療藥物，且將自今年12月1日起正式納入健保給付，有望嘉惠更多病人，成為新的治療選項之一。沈延盛醫師表示，隨著第一線給付上路，預期能讓更多原本因費用卻步的患者得以及時接受適當治療，是臨床上相當重要的一步。
微脂體藥物採兩週施打一劑 臨床觀察部分患者耐受度尚可
許多胰臟癌患者確診時體力已相當虛弱，甚至伴隨惡病質。傳統一線化療白蛋白包覆紫杉醇通常每週施打一劑，對體力較差的患者來說相對吃力。沈延盛醫師表示，微脂體藥物在臨床上較常被討論的特色之一，是其兩週施打一劑的給藥方式；醫師臨床觀察部分患者的耐受度尚可，實際反應仍須視個別病況評估。微脂體藥物在體內的釋放方式與一般化療藥物不同，醫師表示此特性在臨床使用上可作為治療選項之一。此外，在部分第三、四期患者的病例中，肝臟或腹內轉移灶的藥物分布情形也不盡相同，反應會因個別條件而異，並非所有患者都相同。
胰臟癌治療不能等 精準醫療＋個人化治療並進
許多病人確診後會進行基因檢測，期望找到精準、個人化的治療策略，但胰臟癌進展速度極快，沈延盛醫師指出，基因檢測至少要需等待2到4個月，很多病人等不到結果，病情就惡化了。對此，他分享自己的臨床作法：會先以全身性化療穩住病情，等檢測結果出爐再調整治療方向。
許多病人確診後焦慮，急著尋求各種替代療法或偏方，但反而可能延誤治療時機。沈延盛醫師提醒病人不要急，應先確定清楚自己的病程階段，再和醫療團隊一起討論治療選擇，並視需求搭配適當的輔助方式，有助病情控制與維持較佳的生活品質。
【延伸閱讀】
