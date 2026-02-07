「癌王」有解？胰臟癌新療法阻斷抗藥性 小鼠腫瘤竟「完全消失」

〔編譯陳成良／綜合報導〕素有「癌王」之稱的胰臟癌，因發現晚且存活率極低，長期以來缺乏有效療法。不過，西班牙國家癌症研究中心(CNIO)最新動物實驗取得突破性進展。研究團隊發現一種全新的「三藥聯合療法」，能有效阻斷癌細胞的抗藥機制，在小鼠實驗中竟讓胰臟腫瘤「完全消失」，且長達 200 天未復發。

據科普網站《Live Science》報導，這項發表於《美國國家科學院院刊》(PNAS)的研究，為治療胰臟癌開闢了全新思路。雖然結果令人振奮，但研究團隊強調，目前僅在動物實驗階段取得成功，尚未進行人體臨床試驗，且人類對藥物的耐受度可能低於小鼠，距離實際臨床應用仍有一段路要走。

廣告 廣告

胰臟癌之所以難治，主因是高達 90% 的病例都帶有一種名為「KRAS」的基因突變，它就像一個被卡在「開啟」位置的開關，不斷驅動癌細胞分裂。

該研究資深作者、癌症生物學家格拉(Carmen Guerra)解釋，傳統療法往往只堵住一條路，狡猾的腫瘤很快就會「開另一扇後門」產生抗藥性。這次研究發現，當主要路徑被阻斷時，癌細胞會啟動一種名為「STAT3」的蛋白作為備用逃生門。

因此，研究團隊決定採用「三管齊下」的策略：同時使用兩種現有藥物與一種新化合物，一次鎖死 KRAS、其相關路徑以及備用的 STAT3 路徑。簡單來說，就是把癌細胞的所有逃生門全部封死。

實驗結果顯示，在三種不同的小鼠模型中，這種聯合療法都成功清除了腫瘤。格拉向《Live Science》形容，治療後的胰臟組織已難以辨識腫瘤痕跡，且看起來完全健康。此外，接受治療的小鼠在體重、代謝與器官健康上，並未出現明顯的副作用。

不過，格拉也坦言，雖然小鼠沒事，但其中一種藥物在人類身上已知會有皮膚或腸胃道副作用。研究團隊目前正致力於尋找更安全的替代藥物，並計劃在更多不同基因型的小鼠身上進行測試，為未來的臨床試驗鋪路。

【看原文連結】

更多自由時報報導

癌症不是天注定！ WHO揭真相：抽菸、喝酒害死最多人

美研究開發奈米材料 可清除癌細胞且不損傷健康組織

心臟病年奪2萬命 長庚研究發現先放支架再繞道 30天死亡率升

健康網》半夜頻尿只是攝護腺肥大？ 醫示警：「這器官」在求救

