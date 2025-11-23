「癌王」胰臟癌治療為何總慢一步 醫揭秘：從恐懼、否認到延誤

台北榮總民國112年成立台灣第一座重粒子癌症治療中心，是全世界第14座，光是籌畫、興建就長達14年，耗資45億台幣。本報資料照片

人人聞癌色變，其中胰臟癌又有「癌王」之稱，更是無聲殺手，包括蘋果創辦人賈伯斯、義大利男高音帕華洛帝、資深體育主播傅達仁等都因胰臟癌病逝。近年來，台北榮總透過重粒子治療搶救無數胰臟癌患者，但患者常考量治療時的身體不適，且心情上也是「嚇呆了」的狀況下，往往否認期太長，因而延誤治療。醫師表示，確診胰臟癌後，應立即接受化療，若病情許可銜接重粒子治療，才能實質獲得治療幫助。

台北榮總重粒子癌症治療中心民國112年正式開幕。本報資料照片

台北榮總重粒子及放射腫瘤部、重粒子治療科主任藍耿立說，胰臟癌生長快速，不同於其他癌症，但臨床上許多患者確診後，憂心長期化療十分辛苦，身體須忍受疼痛、不適，且胰臟屬於消化器官，容易有消化不良、營養不足等，病人會十分虛弱而無法繼續治療，進入惡性循環。

廣告 廣告

台北榮總重粒子及放射腫瘤部、重粒子治療科主任藍耿立（右），及台北榮總重粒子及放射腫瘤部主治醫師賴宜君（左）受訪表示，胰臟癌患者常考量治療時的身體不適，且心情上也是「嚇呆了」的狀況下，否認期往往太長，因而延誤治療。記者沈能元／攝影

許多患者除了考量身體不適，在心情上也是備受驚嚇、「嚇呆了」，常因否認期太長，而未立即治療，可能遲疑了一至二個月，病情反而更為嚴重，如原本是沒有轉移，但後續卻出現轉移，或原本病情可以手術治療，但卻演變為無法手術。若確診胰臟癌後能立即接受化療，並於病情許可時銜接重粒子治療能獲得實質幫助，若癌細胞已轉移，恐無法採重粒子治療，影響患者治療效果及壽命。

其次，胰臟癌患者好發年齡為55至60歲，但也有更年輕的個案，建議民眾應養成定期健檢，如腹部超音波掃描、檢測腫瘤標記CA19-9數值等，而有癌症病史及家族史的人，更應定期檢測，一旦出現腹痛、背痛、臉色變黃等症狀，應盡速就醫。

台北榮總重粒子及放射腫瘤部主治醫師賴宜君說，臨床上曾收治84歲的女性患者，其持續腹瀉3個月就醫求診，於他院檢查發現，胰臟頭部有一顆約達3.8公分的腫瘤，並侵犯到上腸系膜動脈，診斷為第三期胰臟癌，隨即開始化療。

經二個月化療後，轉介至台北榮總求重粒子協助，經過一系列準備及呼吸訓練等，以調整治療時的呼吸節奏，降低腸胃道不適等副作用，以完成12次重粒子療程。治療過程僅有輕微疲倦感、皮膚反應，腫瘤指標下降至正常，治療至今持續2年半，目前穩定化療及持續追蹤。

賴宜君說， 為治療胰臟癌患者，台北榮總設有胰臟癌治療中心，包括外科、腸胃科，腫瘤科，放射腫瘤科、營養師、個管師等，患者可以獲得全方位、整合型的照顧治療。

【看原文連結】

更多udn報導

明顯溫度差？高市熱情擁抱義總理 與李強疑｢眼神交會｣

失業男撿提款卡6小時爽領18萬 失主報案他下場慘了

普發1萬變9千 ATM直接｢吃掉1千｣銀行回覆讓他崩潰

毀容式演技？宋茜只會瞪眼、情緒生硬 男主角慘成路人