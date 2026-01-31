「癌王」胰臟癌發現時常已晚期！5年存活率不到5％，有8症狀千萬快就醫

示意圖，非當事人。圖／達志





根據衛福部 109 年國人死因統計結果，2020 年國人十大癌症死因中，胰臟癌排名第7，在女性癌症死因上則排名第5，不可不慎。

有「癌王」之稱的胰臟癌，因為在早期時幾乎無症狀，所以難以察覺，即使少數出現症狀，包括食慾不佳、上腹疼痛、噁心嘔吐、背痛、血糖升高、體重下降、黃疸、脂肪便等，也容易與腸胃或背部問題混淆，而難以早期確診。

許多名人因胰臟癌過世，如世界三大男高音之一的帕華洛帝、香奈兒創意總監卡爾拉格斐、資深名嘴劉駿耀、聯安創辦人李文雄、體育主播傅達仁、新北市國民黨議員唐慧琳等，令人不勝唏噓。

胰臟深藏腹腔，不易檢查

從過去的癌登統計資料可發現，新診斷的胰臟癌患者中，每五個人就有一個選擇「放棄治療」。

因為胰臟深藏在後腹腔，不容易檢查而忽略異狀，使胰臟癌發現時常超過4公分，已屬晚期。

胰臟是後腹腔之器官，鄰近肝臟、十二指腸、胃和橫結腸，所以容易發生器官轉移；而胰臟尾部腫瘤則會轉移至腹膜腔和脾臟；由於胰臟附近血管、淋巴管、神經分布密集，所以也容易遠端器官轉移。

癌王胰臟癌五年存活率<5%北投健康管理醫院主任醫師沈彥君表示，晚期胰臟癌預後差，五年存活率低於5％。因晚期胰臟癌的癌細胞往往已侵犯到鄰近組織或已轉移，無法開刀治療；即便有機會開刀的病患，仍有8成的人在術後會復發，治療上較為棘手。

因此，若能早期發現、早期治療，就能減少憾事發生。

她提醒，胰臟的位置在身體中央、胃後方的後腹腔位置，一般腹部超音波檢查無法全面偵測，應以零輻射磁振造影 (MRI) 檢查，才能一窺胰臟全貌，建議保持定期健康檢查之習慣。

此外，胰臟癌的風險因素，包括吸菸、飲酒、肥胖、第二型糖尿病、慢性胰臟炎、胰臟癌家族史和特定基因疾病等。

如何預防胰臟癌？台灣癌症基金會執行長賴基銘教授指出，藉由健康生活習慣的建立，來降低癌症發生的風險。

蔬果彩虹579

蔬果中的防癌抗癌物質-植化素，存在於五顏六色蔬果中。

平日應遵循「蔬果彩虹579」的飲食原則，即是每日男性9份、女性7份、兒童5份，足量攝取多色蔬果，有助於健康。

規律運動

根據國衛院的研究發現，每天運動15分鐘，可延長3年壽命，還可降低癌症死亡風險10%。

透過規律運動不但可以控制體重，也是維持健康體態的關鍵。每天至少30分鐘、每周從事150分鐘以上的運動，有助於預防胰臟癌。

體重控制

研究顯示，體重若超過個人理想體重的40%，男性罹癌風險將增加33%，女性則增加55%。

維持體重必須控制身體質量指數(BMI)18.5~24間，或是男性腰圍不超過90公分、女性不超過80公分為基準。

遠離菸酒

研究發現，癌症的死亡約有3成與抽菸有關，而且不僅是吸菸者本身有風險，二手菸、三手菸對於健康的危害絕不亞於當事人。

而酒精則會對胰臟造成氧化壓力，進而讓胰臟受到損害，增加發炎機率，胰臟若常發炎，便容易產生癌病變。



