癌症不是運氣差才突然找上門！醫示警「這5大特徵」最容易被癌細胞寄生

癌症就像寄生蟲？台北榮總遺傳優生科主任張家銘以分子醫學指出，癌細胞確實更像是身體的「外來物」，因為在正常情況下，免疫細胞會將癌細胞清除，所以癌細胞本來就不該存在於身體內，而癌細胞若想留下，關鍵在於「能不能住得下來」，因此癌症真正發生的關鍵「不是在某一天突然長出一顆腫瘤，而是身體一步一步變成癌細胞住得舒服的地方」。

張家銘醫師引述2026年發表在《歐洲分子生物學組織期刊》(The EMBO Journal) 研究指出，癌細胞要想在體內存活，關鍵在於躲過免疫系統的辨識，還要慢慢改造周圍環境，讓體內組織結構、營養供應、免疫反應等都變成有利環境，久而久之讓免疫系統越來越習慣癌細胞這個外來者。

癌細胞入侵有什麼線索？

身體慢性發炎：這類患者起初不太容易出現激烈反應、少有發高燒，但傷口修復極慢且經常覺得疲倦，換言之，其清除異常細胞的能力正在慢慢下降，也代表免疫反應變慢，形成對癌細胞友善的身體環境。 腸胃不穩定：腸道不只是消化器官，更是全身最大的「免疫感測器」，當一個人開始出現常常腹脹、吃一點就不舒服、排便節律混亂、對很多食物變得敏感，代表不只出現腸胃問題，而是免疫系統對外界威脅的感覺變得比較遲鈍。 血糖與乳酸偏高：癌細胞與寄生蟲相似，都偏好無氧代謝且會製造大量乳酸，而且乳酸還會直接讓免疫細胞變得無力，因此當一個人長期出現飯後血糖高、容易肚子一圈肉、脂肪肝、運動後恢復慢的狀況，代表身體已經進入「乳酸偏高的免疫抑制環境」。

哪些人特別容易被癌細胞「寄生」？

壓力長期很大。 睡眠品質差。 愛吃甜食跟精緻澱粉。 運動量少。 腸胃常常不穩定。

張家銘醫師表示，上述條件疊加起來，就會讓身體慢慢變成「免疫雷達不太靈、代謝效率不高」的環境，也是癌細胞最喜歡的宿主。對此，張家銘醫師建議，若想遠離癌症，最重要的是調整身體免疫生態。

如何調整免疫系統？

維持睡眠節律穩定，免疫系統才有節奏感 照顧腸道健康，吃下多樣性纖維、發酵食物；減少精緻糖。 多進行肌肉活動或會流汗的運動，幫細胞回到比較健康的代謝模式。 長期壓力會讓免疫系統處於不對的節奏，心理狀態也會影響免疫功能。 多接觸自然非常重要，陽光、空氣、微生物的多樣性，其實都是在幫免疫系統重新校正。

張家銘醫師認為，真正的抗癌，不是跟癌細胞拚命，而是讓身體變成癌細胞「住不下去的地方」，當免疫系統變得敏銳，擁有穩定代謝、健康腸道、有節奏的作息，身體自然不適合癌細胞久住。

