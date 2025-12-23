癌症並不突然！「1常見現象」害細胞突變、癌轉移：人毫無感覺

記者施春美／台北報導

醫師黃軒表示，癌症一點都不突然，而是突然被發現。(示意圖/Pexels)

許多看來健康的人確診罹癌，常會驚呼「癌症來得太突然！」但醫師黃軒表示，癌症一點都不突然，而是突然被發現。癌症需累積多重基因變異才成形，而非單一事件，包括長期、低強度、人早已習慣的傷害，例如慢性發炎（熬夜、壓力、肥胖），「慢性發炎已被視為癌症的「第七大標誌」，能促進突變、癌細胞轉移。」

胸腔暨重症專科醫師黃軒在其臉書表示，在醫學上，癌症是一個多階段演化的結果。從第一個基因突變開始，到真正形成可被影像看到的腫瘤，往往需要5～20 年。DNA一次次小突變，細胞修補機制還撐得住，但若免疫系統一直在收拾爛攤子，在「撐得住」之前，癌症患者無任何症狀。

「看來很健康的人」罹癌 原因在於其身體很會撐

黃軒表示，分子腫瘤學研究證實，癌症需累積多重驅動變異才會成形，而非單一事件造成。因此，很多「看起來很健康」的人中獎，原因不在於他們不健康，而是他們的身體很會撐。

黃軒表示，所謂很會「撐」，是指肝臟在默默解毒、免疫系統持續清除異常細胞、細胞修復機制忙著日夜修補 DNA 錯誤。直到有一天，修復速度低於錯誤累積速度、免疫監控失效、腫瘤微環境成熟。癌症才正式「浮出水面」。

研究指出，免疫監控是抑制癌症的關鍵，一旦免疫逃脫，腫瘤才會快速成長。臨床上常見：長期、低強度、人早已習慣的傷害，例如

1. 慢性發炎（熬夜、壓力、肥胖）

2. 長期氧化壓力（空污、抽菸、酒精）

3. 荷爾蒙長期刺激

4. 年齡帶來的自然突變累積

上述不會「讓人馬上生病」，卻慢慢累積癌症風險。

黃軒表示，人的年齡＋風險背景＋正確的篩檢工具＋持續追蹤＝提早發現癌症。

癌症最怕的不是治療，而是患者比它更早知道它存在。若民眾願意現在問「怎麼提早發現」，就表示已經走在風險之前。癌症不是命運的突襲，而是身體長期替你承受的結果。

