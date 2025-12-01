癌症五年存活率突破六成 台灣直面新挑戰：癌症長跑開始—多重罹癌與癌後人生

癌症已連續43年高居國人十大死因之首，但隨著醫療進步，癌症的結局正在改變。根據癌症登記資料顯示，台灣癌症五年相對存活率已突破六成（62.9%），越來越多人走過第一次抗癌。然而，存活率提升的背後，也為個人、家庭與醫療體系帶來過去較少被正視的全新課題—多重罹癌，以及長期的癌後人生照護。

台灣癌症基金會今(11/29)舉辦「第十九屆十大抗癌鬥士頒獎典禮」，由衛生福利部部長石崇良親臨頒獎，與台灣癌症基金會董事長王金平共同見證十位抗癌鬥士的生命故事。本屆鬥士橫跨兒少、青壯年與高齡族群，清楚描繪台灣癌症進入「長期共處新時代」的真實樣貌。

存活不是終點，多重罹癌成為新挑戰

本屆十大抗癌鬥士中，多重罹癌的生命經驗特別顯著：有人歷經四重癌、有人面對三重癌，也有人在不同人生階段與兩種癌症反覆交手。這些故事顯示，在醫療進步之下，癌症不再只是一次性的疾病，而可能成為需要長期面對、持續調適的人生課題。

兒少、運動員、病友陪伴者——多元生命樣貌具體呈現

本屆鬥士中，最年輕僅13歲，李佩樺5歲確診腦部惡性腫瘤，歷經復發後又併發罕見伊凡斯症候群，在長期治療中堅持自學中成長，用畫筆記錄病痛與希望，她的故事呈現兒少癌症存活後，學習與成長同樣需要社會支持。

跆拳道國手陳億婷，因惡性肉瘤與肺腺癌，兩度接受重大治療，她將病房視為訓練場，重建體能，最終重返國際賽事，在日本公開賽與世界壯年運動會奪下銀牌佳績，展現癌後重返 社會與舞台的可能性。

高美鳳則在22年間，先後面對乳癌、子宮內膜癌、大腸癌與腎盂癌四度罹癌，仍選擇站在病友身旁，成立病友團體陪伴他人，用生命經驗支持正在治療中的癌友。

15年與癌共處不退場 長期存活者的人生實況

游志文的故事，則完整呈現癌症長期存活者所面對的現實人生。未滿30歲，他因聽神經瘤接受13小時開顱手術，失去單側聽力；十年後，再被診斷為第三期被套細胞淋巴癌，踏上一條長達15年的治療之路。期間歷經化療、標靶治療、恩慈療法與臨床試驗，往返花蓮與台北治療。

即使反覆復發、承受副作用，他始終沒有讓人生停擺，持續工作、參與公共建設，扮演好職場中的一顆螺絲釘。支撐他走下去的，不是豪言壯語，而是「好好吃飯、好好睡覺、好好過日子」，以及陪伴孩子平安長大的責任。對他而言，長期存活不只是活著，而是如何繼續承擔人生角色。

用生命故事，看見癌症新時代的公共課題

台灣癌症基金會執行長張文震表示，這些故事共同指出一個現況，對許多癌友而言，癌症不再只是一次性事件，而是一段需要長期面對的人生歷程。隨著癌症逐步成為需要長期共處的疾病，社會對癌症的理解也必須隨之更新，從治療成效的關注，延伸至癌後追蹤、心理支持、家庭與就業銜接等面向。「十大抗癌鬥士」不只是生命榮耀的象徵，更是一面鏡子，映照出台灣癌症新時代必須共同面對的下一道課題。

藉由十大抗癌鬥士徵選活動，消除民眾對癌症的畏懼。基金會秉持著「以癌友及癌症家庭為中心之照護模式」，整合跨領域專業團隊，提供個人化照護、營養支持、心理諮商和衛教宣導，幫助癌友回歸新生活。

2025抗癌鬥士專書《因為你們，我們相信光》正式發行

同場發表的《因為你們，我們相信光──創造抗癌力，設計你的運動菜單》一書，集結十位抗癌鬥士的感人故事。國策顧問同時也參與書籍撰寫的簡文仁老師特別介紹，本書特別納入各領域的運動專家的臨床與科學證據，帶領讀者理解「運動為什麼能改變癌友的身體與心」。深入淺出說明運動如何有效改善癌因性疲勞、提升存活率，減緩焦慮與憂鬱，並提出簡單可行的運動評估方式，幫助癌友找到適合自己的節奏。這不僅是一部生命故事集，更是陪伴癌友邁向康復的重要地圖，盼每個人都能在運動中重新看見身體的力量與生命的可能。



圖/台灣癌症基金會董事長王金平致詞



圖/衛生福利部部長石崇良致詞



圖/第十九屆抗癌鬥士高美鳳



圖/第十九屆抗癌鬥士陳億婷



圖/第十九屆抗癌鬥士游志文



圖/第十九屆抗癌鬥士李佩樺



