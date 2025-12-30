癌症來得更快了！罹癌時鐘再加速14秒 肺癌連3年居癌症之首

國健署長沈靜芬。游騰傑攝



癌症威脅國人健康的警訊持續拉警報，癌症已連續43年蟬聯國人十大死因之首。國健署最新公布的癌症登記資料顯示，平均每3分48秒就有1人罹癌，癌症發生時鐘比前一年再快轉14秒。其中，肺癌已連續 3 年為新發生癌症人數的首位，大腸癌則排第2位，國健署呼籲民眾提高健康警覺，並善加利用政府提供的公費癌症篩檢資源，透過定期檢查及早發現、及早治療。

根據國民健康署公布的「112年癌症登記報告」，112年全台新發生癌症人數達13萬8,051人，較111年增加7,758人；全癌症年齡標準化發生率為每10萬人口331.3人，也較前一年上升8人。國健署指出，隨著人口老化及不健康生活型態等因素影響，癌症發生人數呈逐年攀升趨勢。

在年齡分布方面，由於受到高齡化人口影響，112年全癌症發生年齡中位數為65歲，與111年相較延後1歲，各主要癌症發生年齡中位數，除了口腔癌、皮膚癌及子宮體癌延後1歲，其餘與111年相同。部分癌症的發生年齡明顯早於整體平均，包括口腔癌為60歲、子宮體癌及乳癌為57歲、甲狀腺癌則僅50歲。

國健署指出，若以男女合計來看，112年十大新發生癌症依序為肺癌、大腸癌、女性乳癌、肝癌、攝護腺癌、口腔癌（含口咽、下咽）、甲狀腺癌、皮膚癌、胃癌及子宮體癌。與111年相比，僅皮膚癌與胃癌名次互換，其餘排名皆維持不變。

國健署再進一步分析性別差異，112年男性新發癌症人數為7萬1,244人，年齡標準化癌症發生率為每10萬人口350.8人，較111年增加8.5人。男性癌症發生率前十名依序為大腸癌、肺癌、攝護腺癌、口腔癌、肝癌、食道癌、胃癌、皮膚癌、白血病及非何杰金氏淋巴瘤，排名與111年相同。

女性方面，112年女性新發癌症人數為6萬6,807人，年齡標準化癌症發生率每10萬人口318.9人，較111年增加7.7人。女性癌症發生率前十名依序為乳癌、肺癌、大腸癌、甲狀腺癌、子宮體癌、肝癌、卵巢癌、皮膚癌、胃癌及子宮頸癌，其中胃癌與子宮頸癌名次互換，其餘排序則與前一年一致。

國健署提醒，癌症初期多半沒有明顯症狀，容易被忽略。若民眾察覺身體出現異常，務必及早就醫並遵循醫師指示接受相關檢查，以便及時診斷與治療。衛生福利部已推動具實證效益的5項癌症篩檢，透過定期篩檢，可協助早期發現、早期治療。

國健署呼籲，符合篩檢條件的民眾應積極參加篩檢，可使用「全民健保行動快易通」APP查詢篩檢資格與可篩檢時間，或透過全國癌症篩檢活動暨醫療院所資訊查詢網站（https://escreening.hpa.gov.tw/Home） 查看鄰近的篩檢服務資源。若篩檢結果出現異常，務必依照醫師指示完成後續診斷與治療，避免延誤病情，以提升存活率及治療效果。

