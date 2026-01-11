癌症免疫療法重大突破！英研發「4臂抗體」 像開外掛般活化T細胞

〔編譯陳成良／綜合報導〕癌症免疫療法迎來結構性突破！英國南安普敦大學(University of Southampton)科學家研發出一種全新的「次世代抗體」，不同於傳統僅有兩臂的Y型結構，新抗體擁有「四個」結合臂。這種設計能更有效地聚集免疫細胞受體，如同為免疫系統「開外掛」，使其進入全面攻擊模式獵殺癌細胞。這項研究成果已發表於權威期刊《自然通訊》(Nature Communications)。

現行的抗體藥物多為Y型結構，僅有兩個「手臂」能結合受體，有時難以產生足夠強度的訊號來活化免疫細胞。南安普敦大學癌症免疫學中心團隊鎖定了一種名為「CD27」的關鍵受體。在一般感染中，人體會自然產生配體(ligand)來啟動CD27並活化T細胞；但癌細胞不會產生這種配體，導致T細胞接收到的活化訊號微弱，難以對腫瘤發動有效攻擊。

為了解決這個問題，研究團隊設計出擁有「四個結合臂」的工程抗體。這種結構能同時抓取並聚集多個CD27受體，透過物理上的「群聚效應」(clustering)大幅增強活化訊號，模擬甚至超越人體自然的免疫反應。

研究領導人、南安普敦大學教授夏姆卡尼(Aymen Al-Shamkhani)指出，雖然學界早知CD27的作用機制，但將其轉化為藥物一直是挑戰，「傳統抗體不夠強大，所以我們必須創造更有效的版本。」

在小鼠與人類免疫細胞的實驗中，這種新型四臂抗體在活化「CD8+ T細胞」(又稱殺手T細胞)的表現上，顯著優於傳統抗體。CD8+ T細胞被視為免疫系統的特種部隊，負責直接摧毀癌細胞。研究顯示，更強的活化訊號直接導致了更強烈的抗腫瘤反應。這項由英國癌症研究協會(Cancer Research UK)資助的研究，為未來開發更高效的免疫療法藥物奠定了基礎。

