癌症免開刀也不用穿刺？台大醫院引進「這技術」震撼醫學界

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台大醫院攜手 HistoSonics，成立亞太癌症碎化消融訓練中心。 圖：台大醫院／提供

[Newtalk新聞] 癌症治療朝無創、精準與個人化發展。台大醫院今(10)日宣布，與美國 HistoSonics 簽署合作備忘錄(MOU)，並成立「亞太癌症碎化消融訓練中心」，未來將推動癌症碎化消融臨床應用、研究與亞太訓練。

台大醫院表示，2026年6月10日正式與美國聚焦超音波碎化消融技術廠商 HistoSonics 簽署合作備忘錄(MOU)，並同步舉行「亞太癌症碎化消融訓練中心」揭牌儀式，由台大醫院院長余忠仁代表簽署。院方指出，這代表台灣癌症無創治療進入重要國際合作階段。

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台大醫院指出，這次合作代表台大醫院在癌症碎化消融(Histotripsy)的臨床應用、研究發展與國際訓練能量受到肯定，也讓台大醫院成為亞太地區唯一具備多癌別碎化消融臨床試驗經驗，並有完整訓練體系的醫學中心。未來將肩負亞太醫學教育、技術標準建立、臨床研究整合及跨國合作等角色。

台大醫院院長余忠仁表示，Histotripsy(碎化消融)是近年全球癌症治療受到關注的突破性技術之一。這項技術利用高能量聚焦超音波，在腫瘤內形成微氣泡雲，再透過氣泡快速生成與崩解產生的機械力量，使腫瘤組織碎化與液化。它不是用傳統高溫燒灼、冷凍或放射線破壞腫瘤，因此被視為癌症治療從微創走向無創的重要一步。

台大醫院表示，自2025年導入碎化消融技術後，院內已建立完整臨床與研究平台，並應用於多種高難度癌症與複雜腫瘤位置，包括肝癌、膽道癌、胰臟癌、腎臟癌及肉瘤等。治療流程涵蓋病人篩選、影像評估、治療規劃、麻醉協作、術中監測及術後追蹤，相關成果也多次於國際醫學會議發表。

台大醫院指出，新成立的「亞太癌症碎化消融訓練中心」未來有3大任務。第一，建立標準化訓練流程，提供醫師、影像醫學、麻醉及護理團隊完整培訓，協助亞太地區醫療團隊安全導入碎化消融技術；第二，持續推動高難度癌症研究，拓展碎化消融在困難腫瘤的臨床應用；第三，整合國際臨床資料與跨國研究合作，建立亞太無創癌症治療研究平台。

台大醫院癌症微創介入治療中心主任黃凱文表示，碎化刀代表癌症微創治療從「小傷口」走向「無傷口」的重要一步。隨著亞太唯一碎化消融技術訓練中心成立，台灣將持續提供國內病人先進治療，也會承擔亞太醫學教育、技術標準建立、臨床研究整合與國際合作責任。

黃凱文也提醒，碎化消融雖具高度潛力，仍須由專業醫療團隊依腫瘤位置、大小、器官功能、疾病分期及整體治療計畫評估；相關適應症與臨床應用，也將依規範、臨床試驗設計及醫療倫理審查辦理。

台大醫院強調，相較於傳統熱消融治療仍需穿刺腫瘤，碎化消融特色是不需開刀、不需穿刺、無熱傷害且無輻射暴露，對位於重要血管、膽管、腸胃道周邊或深部器官的困難腫瘤，有機會降低熱擴散、出血及周邊組織損傷風險。不過，這並非單純操作設備，而是高度依賴影像判讀、腫瘤解剖理解、麻醉協作與跨團隊整合的精密治療平台。台大醫院未來將從引進技術走向輸出技術，持續推動亞太醫學教育、國際合作與臨床研究整合。

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