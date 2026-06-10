癌症免開刀也不用穿刺？台大醫院引進「這技術」震撼醫學界
[Newtalk新聞] 癌症治療朝無創、精準與個人化發展。台大醫院今(10)日宣布，與美國 HistoSonics 簽署合作備忘錄(MOU)，並成立「亞太癌症碎化消融訓練中心」，未來將推動癌症碎化消融臨床應用、研究與亞太訓練。
台大醫院表示，2026年6月10日正式與美國聚焦超音波碎化消融技術廠商 HistoSonics 簽署合作備忘錄(MOU)，並同步舉行「亞太癌症碎化消融訓練中心」揭牌儀式，由台大醫院院長余忠仁代表簽署。院方指出，這代表台灣癌症無創治療進入重要國際合作階段。
台大醫院指出，這次合作代表台大醫院在癌症碎化消融(Histotripsy)的臨床應用、研究發展與國際訓練能量受到肯定，也讓台大醫院成為亞太地區唯一具備多癌別碎化消融臨床試驗經驗，並有完整訓練體系的醫學中心。未來將肩負亞太醫學教育、技術標準建立、臨床研究整合及跨國合作等角色。
台大醫院院長余忠仁表示，Histotripsy(碎化消融)是近年全球癌症治療受到關注的突破性技術之一。這項技術利用高能量聚焦超音波，在腫瘤內形成微氣泡雲，再透過氣泡快速生成與崩解產生的機械力量，使腫瘤組織碎化與液化。它不是用傳統高溫燒灼、冷凍或放射線破壞腫瘤，因此被視為癌症治療從微創走向無創的重要一步。
台大醫院表示，自2025年導入碎化消融技術後，院內已建立完整臨床與研究平台，並應用於多種高難度癌症與複雜腫瘤位置，包括肝癌、膽道癌、胰臟癌、腎臟癌及肉瘤等。治療流程涵蓋病人篩選、影像評估、治療規劃、麻醉協作、術中監測及術後追蹤，相關成果也多次於國際醫學會議發表。
台大醫院指出，新成立的「亞太癌症碎化消融訓練中心」未來有3大任務。第一，建立標準化訓練流程，提供醫師、影像醫學、麻醉及護理團隊完整培訓，協助亞太地區醫療團隊安全導入碎化消融技術；第二，持續推動高難度癌症研究，拓展碎化消融在困難腫瘤的臨床應用；第三，整合國際臨床資料與跨國研究合作，建立亞太無創癌症治療研究平台。
台大醫院癌症微創介入治療中心主任黃凱文表示，碎化刀代表癌症微創治療從「小傷口」走向「無傷口」的重要一步。隨著亞太唯一碎化消融技術訓練中心成立，台灣將持續提供國內病人先進治療，也會承擔亞太醫學教育、技術標準建立、臨床研究整合與國際合作責任。
黃凱文也提醒，碎化消融雖具高度潛力，仍須由專業醫療團隊依腫瘤位置、大小、器官功能、疾病分期及整體治療計畫評估；相關適應症與臨床應用，也將依規範、臨床試驗設計及醫療倫理審查辦理。
台大醫院強調，相較於傳統熱消融治療仍需穿刺腫瘤，碎化消融特色是不需開刀、不需穿刺、無熱傷害且無輻射暴露，對位於重要血管、膽管、腸胃道周邊或深部器官的困難腫瘤，有機會降低熱擴散、出血及周邊組織損傷風險。不過，這並非單純操作設備，而是高度依賴影像判讀、腫瘤解剖理解、麻醉協作與跨團隊整合的精密治療平台。台大醫院未來將從引進技術走向輸出技術，持續推動亞太醫學教育、國際合作與臨床研究整合。
更多Newtalk新聞報導
全家霜淇淋加價購登場 加88元換購迴力三輪車
快訊》6/10 降雨特報！外出請注意，留意路面積水
其他人也在看
為了愛美40歲營養師「20年不碰這物」！省下萬元電波費 網驚：自律程度太瘋狂
知名營養師呂孟凡就在臉書分享，自己剛過40歲生日，在演講現場一公開年齡直接讓全場驚呆，大家都不可置信地問「吃得健康真的能維持成這樣？」而她大方透露自己能保持少女感狀態的兩大飲食大招，其中一項是「超過20年不吃油炸物」，同時她也堅持「完全不喝含糖飲料」，至於甜...
雨後這「4種水果」先別急著買 專家：水傷外表看不出來
（記者許韋傑／綜合報導）梅雨季大雨不斷，水果店老闆阿毛提醒消費者，部分水果外觀看起來沒問題，但因為吸收過多水分 […]
All in慘到「睡公園」？她隔天翻身繳清電費 網笑：雨後天晴
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導近期台股市場經歷劇烈震盪，不少投資人情緒跟著起伏。一名網友8日發文表示，因把僅有資金全投入股市，連電費與餐費都付...
醫療險理賠 台大院長也不滿「開個檢查也住院一點道理都沒！」
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 國內舊有的醫療險，理賠規則常設定不住院就不賠，造成醫院、患者兩頭都抱怨，完全跟不上醫療進步的速度，金管會今（10）日邀集保險業者開會，全面檢討醫療險理賠規則。台大醫院院長余忠仁也發話，直批有些保險「開個檢查也要求住院」、「一點道理都沒有！」造成臨床困擾很多，盼突破這一點，全面檢討。 金管會今邀集保險業者開會，主要議題...
力積電成功籌資8.86億美元 股價不捧場打入跌停板逾7千張排隊賣不掉
晶圓代工廠力積電（6770）宣布，昨（9）日透過發行海外存託憑證及員工認股籌資8.86億美元，本次發行之海外存託憑證（GDS）將於盧森堡證券交易所掛牌，資金將投入3D AI代工、先進製程及設備擴充，搶攻AI商機。不過，受大盤重挫及籌資折價效應影響，力積電今（10）日股價不漲反跌，盤中一路重挫至跌停板，終場收在64.4元，成交量近13萬張，另有7000餘張排隊賣不掉。
240萬台人腎壞了！最忌「這水果」：一小片、一口汁都奪命
台灣約有240萬名慢性腎病患者，醫師洪永祥表示，腎受損者由於腎臟失去排毒能力，楊桃含有的楊桃素會在血液中蓄積，並穿過血腦障壁，引發神經毒性，例如噁心、嘔吐、四肢發麻、肌肉抽搐；最嚴重的情況下，會導致癲癇發作、昏迷，甚至死亡。
蔬菜生吃才健康？醫曝「5蔬菜」煮熟更營養 3族群別吃生的
許多人認為蔬菜生吃最能保留營養，因此習慣以生菜沙拉取代燙青菜。不過，醫師邱筱宸指出，蔬菜究竟該生吃還是熟食並沒有標準答案，關鍵在於不同蔬菜的營養特性。有些營養素經過加熱後反而更容易被人體吸收，也有些營養素怕高溫，適合生食或短時間烹調。
暴雨狂炸「全台大進補」！南部猛灌「這水庫超慘竟0%」
生活中心／綜合報導梅雨鋒面持續為全台帶來豐沛雨量，水利署統計，自6月4日至9日止，全台水庫預估進帳超過2億噸水量，南部主要水庫也明顯受惠，曾文－烏山頭水庫系統預估增加約4300萬噸蓄水量，不過根據最新水情資料顯示，全台仍有多座水庫蓄水率偏低，其中高雄阿公店水庫仍維持0%蓄水率，成為全台唯一顯示「見底」的水庫，引發關注。
不想看《鐵拳教育》台灣第一線教師吐心聲：不是抒壓，是感受更深的悲哀
影劇串流平台Netflix在6月5日上架原創韓劇《鐵拳教育》，劇中出現政府成立「教權保護局」到校園以「非常手段」處理失控學生的劇情引發熱議；《鐵拳教育》日前登頂Netflix全球非英語類電視節目榜。但有教師直言，他實在不想看這部夯劇，原因是如果現實狀況不變，對第一線教師來說，看《鐵拳教育》絕對不是抒壓，而是感受到更深的悲哀。「只因教育困境，只能淪為在戲劇中意淫，而在現實卻是持續得毫無辦法，甚至越加
MLB／橫掃球失靈得靠速球火拚！鄧愷威談2局失7分慘案：球數落後陷被動
太空人10日作客天使，旅美好手鄧愷威掛帥先發，不料僅投4局狂失7分、5分責失，寫下本季最慘役，賽後他坦言因為橫掃球失靈導致壞球太多，最後變得只能靠速球和打者火拚，才會釀成大量失分的情況。
《五燈獎》廖偉凡轉行當上班族「年薪300萬」 現蹤捷運站近況曝光
曾在1988年至1998年主持經典節目《五燈獎》的藝人廖偉凡淡出演藝圈多年，現年67歲的他，近日現身台北市捷運站被民眾認出，引發外界關注其近況。
梅雨狂炸鳳山溪暴漲！驚見黑影暗夜爬堤防 警消海搜竟挖出「神秘基地」
連日梅雨狂炸南台灣，各地溪水暴漲，高雄鳳山溪也成警戒區域，然而10日凌晨，鳳山溪畔卻上演了一場驚魂記，有民眾目擊一名神秘黑影在狂風暴雨中，竟暗夜攀爬走下陡峭的堤防，由於當時水流湍急，目擊者嚇得趕緊報警，深怕慢了一步就會發生滅頂悲劇，但警方趕到時意外發現疑似街友的住處。
獨家／不滿挨罰？ 屏科大旁測速照相遭砸毀 警追查
獨家／不滿挨罰？ 屏科大旁測速照相遭砸毀 警追查
明明喜歡卻不敢靠近！這3個星座男「越愛越自卑」 不說是因為害怕配不上
愛情裡有一種遺憾，不是因為不夠愛，而是因為太愛了，反而害怕自己配不上。明明滿心歡喜，卻不敢靠近；明明默默付出，卻從不說出口。以下這三個星座男，就是典型「愛你在心口難開」。
台南亞太球場打工讀生！刑事判決出爐 一巴掌得賠「這價碼」
即時中心／林韋慈報導今（2026）年3月29日台南亞太棒球場開幕戰賽後，一名蔣姓男子在表演期間趴在欄杆上，遭工讀生蔡男勸阻後竟心生不滿，當場以台語怒罵「你是在X北喔」，隨即揮手賞了蔡男一記耳光，引發社會議論。台南地檢署後續也依傷害罪及公然侮辱罪將蔣男提起公訴，近日判決出爐，蔣男遭台南地方法院認定犯傷害罪，遭判處有期徒刑三個月，可易科罰金約9萬元。
中興醫院正對面！鄭州路人行道塌陷 整座變電箱被天坑吞沒
台北市大同區驚見天坑，10日上午10時41分，鄭州路145號人行道上的變電箱，因道路塌陷而位移倒塌，路人見狀急忙報案；警方獲報後趕抵現場，隨即拉起封鎖線警戒，由於現場就在中興醫院正對面，北市警方不敢大意，已通知台電公司及相關單位到場，藉以釐清塌陷原因。
改喝無糖飲料沒變瘦？ 營養師曝「大腦還在追甜」：恐越喝越想吃甜食
錢靜蓉於臉書粉專發文表示，不少人戒掉含糖飲料，改喝無糖飲品，結果體重沒減、還一直想吃甜的，其實問題的核心，不只是熱量的有無。她進一步提到，近年大量研究發現，含糖飲料與肥胖、第二型糖尿病、心血管疾病、脂肪肝等都有高度相關性，於是市場開始出現大量「替代方案」...
惡房仲球場「打工讀生巴掌罵髒話」慘了！遭判刑3月
今年（115年）台南市亞太棒球場發生男子不爽現場管制措施，跟中職工讀生吵架時竟然打對方巴掌的事件，這位職業是房仲的蔣姓惡男，近日被判3個月徒刑，可易科罰金。
只有貓咪懂貓咪？小貓「離奇失蹤」最後靠同伴找到藏身處！
火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導 日前一則尋貓趣聞在網路上引發熱烈討論，一名女子受朋友委託暫時照顧兩隻貓咪，原本 …
《新兵日記》男星遭詐騙陷谷底！傅子純伸援手暖喊這句 他悲曝最後對話
傅子純過去演出戲劇《新兵日記》「楊海生」一角打開知名度，未料7日因急性血癌驟逝，享年46歲。曾在該劇飾演「阿猴」的演員今（10）日凌晨發文悼念，透露自己多年前家中遭遇詐騙，還有兩個孩子需要照顧，生活一度陷入困境，所幸傅子純伸出援手幫助度過難關。直到去年底，他終於將積欠多年的款項還清，怎料當時的訊息，如今竟成為兩人最後對話。