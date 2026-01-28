癌症名醫曝「絕對不吃3種早餐」：小心癌王上身

生活中心／倪譽瑋報導

日本癌症醫師指出，他自己的早餐會盡力避開培根、香腸等含有亞硝酸鹽的食物。（示意圖／資料照）

留意早餐成分！日本知名癌症醫師佐藤典宏曾指出，應避免天天吃精緻碳水化合物、亞硝酸鹽加工肉、高脂乳製品當早餐，這些早餐中的部分成分可能增加致癌風險，例如精緻碳水化合物（如白麵包）攝取過量易使血糖快速上升，長期食用恐擾亂胰島素分泌，進而增加罹患「癌王」胰臟癌等症的可能性。

過去日媒《週刊女性PRIME》報導，佐藤典宏指出，以下3類早餐長期吃下來可能有肝癌、大腸癌、胰臟癌、乳癌風險，他自己絕對不吃，民眾還是可以淺嚐，但別天天都食用。

一、精緻碳水化合物（如白吐司）

佐藤典宏指出，白麵包、白飯等精緻碳水化合物，攝取過量易使血糖快速上升，長期下來會導致胰島素過量分泌、引起細胞發炎，患上胰臟癌、肝癌、大腸癌的風險提升。

二、亞硝酸鹽（如加工肉品）

佐藤典宏表示，應減少食用加工肉品如培根、火腿、香腸等的頻率，這類食品被世界衛生組織（WHO）列為一級致癌物，它們大多會添加亞硝酸鹽，經過油炸、煎會生成致癌物「亞硝胺」；每天多吃超過50克加工肉品（約4片火腿或2.5根香腸）大腸癌風險增加18％。佐藤典宏強調，不是吃加工肉品就會得癌症，而是每天勿攝取太多。

三、高脂乳製品（如鮮奶油）

佐藤典宏引述一項針對2000名大腸癌患者的研究，習慣食用較多低脂乳製品（如牛奶、優酪乳）者，大腸癌復發風險降低40％；而攝取較多高脂乳製品者，復發風險則增加60％。他建議少吃鮮奶油；另外，含糖量高的乳製品也應避免多吃。

