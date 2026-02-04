癌症基金會北高騎行400公里 陳其邁盼促進健康台灣

即時中心／連國程報導

今（4）日是世界癌症日，由癌症希望基金會發起的北高騎行400公里行動，上午抵達終點高雄市政府，市長陳其邁親自迎接車隊，肯定騎士英雄以長途騎行方式，喚起民眾接受癌篩與防治的意願、關注自身健康。

陳其邁感謝癌症希望基金會發起這場意義非凡的活動，提醒國人重視自我健康，目前癌症篩檢已擴大範圍，中央提供公費癌篩包括大腸癌、口腔癌、子宮頸癌、乳癌、肺癌、胃癌等，鼓勵符合條件的民眾積極參加篩檢。此外，高雄市府整合戶籍系統建置「高雄市健檢預約平台」提高便利性。陳其邁舉肺癌為例，表示高雄去年低劑量電腦斷層肺癌篩檢約4萬3千餘人，是全國第一，他也希望能藉此守護市民健康。

高雄市長陳其邁迎接北高騎行車隊。（圖／高雄市政府提供）

陳其邁也強調健康平權的重要性，提到偏遠地區交通不便，將影響市民篩檢的意願，因此高雄一方面推動偏鄉「公車式小黃」協助市民篩檢與就醫，讓偏鄉與都會區享有同樣的照顧。陳其邁也透露，他是「倉庫自行車學校」創校校長，但他自嘲只是騎乘鐵馬短程往返超商，至今仍未長征超越200公里，因此他十分敬佩希望車隊北高長征的騎士，還形容大家是守護健康的城市英雄。









