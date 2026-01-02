癌症奪命排第一 癌症治療黃金三年靠它來撐！

財經中心／余國棟報導

台灣人壽「藥安心附約」以「早期、精準、清楚賠」三大特色，針對精準醫療的基因檢測及標靶藥物理賠，提供癌症保障新選擇。（示意圖/ PIXABAY）

新型態癌險，補足高額標靶費用，台灣人壽推出業界首張「類實支定額」新型態癌症險，「台灣人壽藥安心一年定期癌症精準醫療健康保險附約」（簡稱「藥安心附約」），提供罹癌後三年黃金治療期基因檢測費用，最高一次新臺幣（下同）15萬元，以及標靶藥物累計最高500萬元保額，成為癌友暖心的抗癌後援站。保單兼具外溢機制，年度續保時日均步數達8,000步，並提供健檢或癌症篩檢報告最高享6%保費折減，健康管理愈好愈省保費。

根據衛福部統計，癌症位居113年國人十大死因榜首，透過精準醫療及標靶藥物，有助提升癌友治療成效，但上百萬的高額醫療費讓許多人卻步，加上標靶用藥多數無須住院，部分醫療險仍以住院為理賠條件，導致保障無法跟上實際需求。台灣人壽「藥安心附約」以「早期、精準、清楚賠」三大特色，針對精準醫療的基因檢測及標靶藥物理賠，提供癌症保障新選擇。

以45歲男性投保「藥安心附約」計劃二為例，首期年繳保費為7,803元，即有「罹癌後癌症基因檢測保險金」一次給付15萬元，及「罹癌後癌症標靶治療藥物保險金」累計最高給付500萬元的雙重保障，罹癌後治療初期就可進行基因檢測，讓癌友精準選擇適合標靶藥物及早控制病情。其中，標靶藥物依照保單條款對應定額給付單價，並依照實際用藥日數及劑量核算給付金額，定額理賠明確，讓癌友無後顧之憂。

台灣人壽「藥安心附約」從治療初期即提供支援，早期啟動檢測選擇合適的標靶用藥，精準打擊癌細胞，在傳統實支實付醫療險、一次給付癌症險之外，這種以「類實支定額」新型態保障，更貼近客戶實際需求，提早、精準打造癌症風險最完善的防護網。

