癌症居國人10大死因首位 新療法很燒錢全靠它補足！
財經中心／余國棟報導
利變型商品長期受到保戶青睞，不僅可兼顧資產傳承與風險保障，更能透過利率調整機制賦予保單增值彈性。國泰人壽近日推出美元利變型保單「國泰人壽美滿康愛利率變動型美元終身保險（定期給付型）（外溢型）」（下稱「美滿康愛」），為業界首張將「CAR-T細胞免疫治療（Chimeric Antigen Receptor T-cell Therapy）」納入保障範圍的商品，結合高倍數身故保障，兼顧美元資產累積與癌後醫療保障，讓保戶面對重大疾病時，擁有更完善的財務與健康全方位守護。
根據衛福部統計，癌症已連續43年蟬聯國人十大死因之首，僅2024年就奪走逾5萬條生命，顯示癌症防護與治療準備已成為全民關注焦點。國泰人壽商品部協理張孝旭表示，「美滿康愛」涵蓋六項新型癌症療法，包括標靶藥物治療、特定粒子精準放射治療、自體免疫細胞治療，以及白血病／惡性淋巴瘤造血幹細胞移植之外，更首度將「CAR-T細胞免疫治療」納入保障範圍，不僅為保戶提供更全面的醫療保障，也讓患者在面臨高額醫療支出時，能獲得即時且全面的經濟支援。
以血癌為例，治療歷程漫長，不僅需要密集化療與標靶藥物控制，還可能面臨造血幹細胞移植等高風險挑戰；同時也是所有癌症中，平均醫療費用最高的類型之一。近年出現癌症治療新突破技術「CAR-T細胞免疫治療」，但其自費金額恐高達新臺幣上千萬元。儘管衛福部自2023年11月起已將CAR-T納入暫時性的健保給付，但給付對象限特定癌症類型、特定年齡，且須經過標準治療後結果仍不佳，才能獲得健保給付的機會。對此，國壽推出「美滿康愛」可在關鍵時刻提供充足的保障支持，協助病患及家庭減輕高額療程帶來的經濟壓力。
若被保險人於投保前15年內，罹患重度癌症並接受保單條款定義的特別治療項目，可領取特別治療保險金，以因應療程費用。以40歲男性投保，基本保險金額25萬美元為例，繳費6年期，每年實繳保險費13,704美元（含5％保險費折減），假設宣告利率每年皆為4.25％，且增值回饋分享金選擇「增購保額」方式，若被保險人不幸在54歲時罹患重度癌症，並接受保單條款定義的特別治療項目，可領取特別治療保險金270,518美元，保障倍數約為總繳保險費的3.29倍，領取特別治療保險金後，契約即行終止。
在相同投保條件下，若被保險人未罹患重度癌症，而於80歲身故，則可領取302,251美元的身故保險金，保障倍數約為總繳保險費的3.67倍。身故保險金亦可選擇分期定期給付方式，由保險公司按約定分期定期給付受益人保險金，延續身後財富傳承與照顧家人。
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
更多三立新聞網報導
國際盤勢／12月降息機率飆至8成！美期貨盤穩中帶漲 日經重返5萬點
台股盤前／感恩節美股休市！台指夜盤小跌24點 台股開盤走自己的路
盤後籌碼／外資掃貨134億！台股漲144點 它被買逾4萬張攻漲停
詐騙集團要哭了！富邦壽率先加入165平台 用這招防詐好猛
其他人也在看
一生只有200萬顆腎絲球！最傷腎10大食物出爐 「第1名跌破眼鏡是它」早餐穀物也中
台灣是全球洗腎人口比例最高國家之一，無論是吃的還是喝的，還是從早餐到宵夜，只要踩雷，恐怕都是默默摧毀腎臟的「隱形凶手」。對此，腎臟科醫師洪永祥就公開國人最常吃、卻最傷腎的10大食物榜單，第一名是國人最愛的手搖飲珍珠奶茶。鏡週刊Mirror Media ・ 18 小時前
蔡依林認罹「1惡疾」醫示警：1年內中風機率急升131%
45歲天后蔡依林維持好身形，近來不只發行全新專輯、推出Podcast節目《Pleasure Talks》，年底將首次攻大巨蛋，門票一開賣就引爆搶票潮。她日前在Podcast中談及9點半睡覺的好處之後，並透露早睡的真實原因，證實曾得過「皮蛇」（帶狀皰疹）。醫師提醒，心血管疾病患者為帶狀疱疹高風險族群外，研究指出，45歲以上患者罹患帶狀皰疹後，一年內中風風險提高131% 。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
救命一針要價近1億！台灣史上最貴藥物納入健保 首年13人受惠
衛福部健保署今（28）日宣布，自今年12月1日起調整健保藥品給付規定，新增納入3項重大治療用藥，其中最受關注的，莫過於由台大醫院團隊研發、單劑要價近新台幣1億元的罕病基因治療藥物Upstaza，正式納入健保「暫予支付」，寫下健保史上單價最高給付紀錄。健保署預估，生效後第1年使用人數13人藥費約13億元。太報 ・ 9 小時前
睡夢中安詳離世？醫揭「殘酷真相」：多與這1因素有關 凌晨3點到6點是高峰
每當聽聞親友在睡眠中離世，訃聞上總會寫著「安詳辭世」、「無病痛地走了」等類似安詳離世的字眼，彷彿在睡夢中告別人世是最理想的離開方式。然而，這個被許多人視為最完美的死亡方式，背後往往潛藏著可預防的心臟危機。 在睡眠中猝死 大多源於心律不整 根據亞利桑那大學急診醫學專家研究發現，睡眠中過世確實通常是安詳的，最主要原因是心臟節律異常導致血流突然中斷，腦部在數秒內失去意識。由於患者本身就處於睡眠狀態，從睡眠直接轉為昏迷再到死亡的過程中，幾乎不會察覺任何痛苦。美國心臟學會的研究也顯示，夜間猝死案例中有7成5與缺血性心臟病相關，而致命性心律不整正是關鍵殺手。國泰醫院心血管中心病房主任黃奭毓指出，凌晨3點到6點是心臟性猝死的高風險時段，這段時間人體的腎上腺素與抗發炎激素處於最低點，呼吸道也容易收縮，加上睡眠呼吸中止症患者在這個時段最容易出現呼吸暫停，多重因素重疊之下大幅增加猝死風險。尤其有出現心室頻脈或心室顫動的患者，因心跳每分鐘可能超過150下也可能因心搏過緩導致心臟驟停，加上心房顫動患者在發作時毫無症狀，就像體內的隱形炸彈，隨時可能在睡夢中引爆。 預防夜間猝死 日常心臟保健 雖然睡眠中猝死聽起來常春月刊 ・ 10 小時前
「惡性腦瘤手術專家」名醫馬辛一病逝 三總最新回應了
三總神經外科部腦腫瘤學科主任馬辛一是惡性腦瘤手術專家，11月1日才在高雄醫學大學舉辦的腦中風學會年會獲頒終身成就獎，近日...聯合新聞網 ・ 1 天前
十多天未排便！醫師驚覺老翁「不是便祕」急開刀 滿肚糞便驚見「屎從嘴巴噴出來」
綜合陸媒報導，這起事件發生在廣東深圳。當事人胡先生因為長期有便祕毛病，因此在此次出現便祕跡象當下，並沒有嚴肅看待。然而，這場便祕竟然一連持續了十多天，由於糞便不斷堆積，腹部脹大的難受，家人才急忙將他送醫。廣州中醫藥大學深圳醫院肛腸科副主任醫師于林沖則透露...CTWANT ・ 7 小時前
食道癌為什麼發現的時候都已是末期？醫師盤點6大早期症狀：只要一出現，千萬快就醫！
食道癌好發於50-70歲的中老年人，男性比較容易得到食道癌，從2014年的癌症公報來看，食道癌發生率的排名於男性癌症為第6位，而在女性癌症則跑到了第26位；食道癌死亡率排名於男性癌症為第5位，女性癌症是排到第21位。男女差距挺大的。所以，各位男性，請注意了！食道癌是個你務必要認識的癌症。幸福熟齡 ・ 11 小時前
主管月薪破10萬竟遭3銀行拒貸 房市專家曝離譜真相
台灣房市交易量急凍，央行在理監事會上決議維持利率與信用管制不變，市場資金仍然緊縮。在此背景下，房產達人孔祥合在臉書分享一起真實案例：一名大型企業主管，月薪十多萬元、帳戶長期維持兩百萬元以上餘額，房貸每月自動扣款從未延遲，條件相當良好，卻在申請新房貸時，連續遭到三家銀行拒絕，甚至差點背上百萬元違約金，原因竟然是一項聯徵系統的錯誤紀錄。中時財經即時 ・ 1 天前
常喝「這1種咖啡」黃斑部病變風險暴增7倍！國際研究證實 尤其2種人更危險
便利商店貨架上琳瑯滿目的即溶咖啡，是上班族快速提神的救星。然而，2025年6月發表在國際期刊《食品科學與營養》的最新研究結果顯示：習慣飲用即溶咖啡的人，罹患乾性老年黃斑部病變的風險比一般人高出近7倍。這項由中國湖北醫藥大學主導的研究，分析了超過50萬人的基因數據，透過孟德爾隨機化等先進統計方法，首度證實即溶咖啡與眼部退化性疾病之間存在因果關係。 因為製程差異 決定傷害程度 為什麼同樣是咖啡，偏偏即溶咖啡特別傷眼？研究團隊將參與者依飲用習慣分為即溶咖啡、研磨咖啡與低咖啡因咖啡等3組，結果發現只有即溶咖啡組顯示出與乾性黃斑部病變的顯著關聯，每增加一個標準差的飲用量，風險就增加6.92倍，而其他類型咖啡則未出現類似風險。研究顯示，其關鍵在於製造過程的高溫濃縮步驟，即溶咖啡需先萃取成濃縮液，再經噴霧或冷凍乾燥製成粉末，此過程會產生大量梅納反應副產物，包括丙烯醯胺和晚期糖化終產物等有害化合物；因此，即溶咖啡的丙烯醯胺含量平均達每公斤358微克，是新鮮研磨咖啡179微克的約2倍。這些物質會結合視網膜細胞上的受體，啟動發炎反應與氧化壓力，破壞血視網膜屏障，逐步損害負責精細視覺的黃斑部細胞。此外，還有常春月刊 ・ 16 小時前
更年期瘦不下來？努力運動反更胖？ 營養師揭「體脂不降真相」：這個沒吃夠
你是不是也有這樣的困惑：明明每天努力跑步，體重計卻紋風不動，甚至體脂率還居高不下？這也是許多更年期女性都面臨的真實困境，究竟該如何透過正確方法，成功告別「越跑越胖」的魔咒？ 跑步無效？ 更年期體重停滯的秘密 營養師媽媽曉晶的生活筆記分享，C小姐的故事是個典型。50多歲的上市公司副總，工作忙碌卻堅持運動。她每週慢跑三次，堅持三年。然而，她的體脂率幾乎紋絲不動，體態也沒變。這背後有更年期特有原因。C小姐飲食清淡，卻因蛋白質不足，導致肌肉量低、基礎代謝率下降。偶爾進健身房，也僅限於輕型機械訓練，對增肌幫助有限。根據《Maturitas》在2025年的研究顯示，停經後女性若能持續進行阻力訓練，不僅體能活動水準能顯著提高，甚至能在兩年後維持效果 。這說明：跑步雖能提升心肺，但缺乏重量訓練，就難突破代謝低谷。 為何單靠跑步難以瘦身？ 科學告訴你 運動研究證實：單一有氧運動無法顯著增加肌肉量。更年期後，荷爾蒙變化使脂肪易集中腹部，這就是許多女性「小腹難瘦」的原因。根據《Geroscience》在2025年的實驗，阻力訓練能讓女性肌肉蛋白質合成率增加47%，改善肌力與肌肉量，提升總瘦體重2%！想有效燃常春月刊 ・ 1 天前
一劑要價1億元！台大研發最貴「億元罕藥」上路 健保12月3新制一次看
天價罕病救命藥納健保給付！衛福部今（28）日指出，由台大醫院一手研發的「芳香族L-胺基酸類脫羧基酶缺乏症（簡稱AADC缺乏症）」基因治療藥物，12月1日起正式納入健保給付，該款藥物要價近新台幣1億元，寫下單價最高紀錄。健保署預估，生效後第1年使用人數13人藥費約13億元；往後每年新增5人，藥費5億元。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
信驊漲停達7315元 創台股個股股價新紀錄
（中央社記者張建中新竹2025年11月28日電）台股股王信驊(5274)股價持續攀高，盤中強攻漲停，突破7000元關卡，達7315元，不僅再創新天價，並寫下台股個股股價新高紀錄。人工智慧（AI）基礎建設需求強勁，推升AI伺服器及傳統伺服器需求同步增長，信驊今年來營運高度成長，累計前10月營收達新台幣73.72億元，年增46.23%。在客戶需求熱絡下，信驊第4季營運表現可望優於預期，將延續營收逐季創高的趨勢，2026年第1季營收將進一步攀高到26億至27億元，可望續創單季營收歷史新高，年增26%至31%。信驊營運前景看俏，在法人買多賣少下，股價走勢強勁，繼13日打破大立光(3006)於2017年8月創下的6075元台股史上個股最高價紀錄後，今天延續強勁走勢，盤中攻上漲停，達7315元，再創新天價，並推高台股個股最高價紀錄。中央社財經 ・ 14 小時前
不只致癌！狂吃炸雞排害中風、心梗 營養師揭「別加1配料」：吸油炸彈
不少人愛吃炸雞排，既解饞又紓壓，但攝取過多油脂恐影響健康。營養師高敏敏提到，炸雞排是高油、高鈉、高熱量三大炸彈，長期吃下來，會造成血管硬化、提高致癌風險、囤積脂肪、加重腎臟負擔、增加心血管疾病風險，另外，也不建議加九層塔，容易吸油，搭配在一起吃，會攝取太多油脂。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
老派存股達人3／股災越跌越買！他年收息130萬 透露鴻海賣股時機
攤開Ryan爸爸目前5大持股，包括鴻海、神基、崑鼎、德麥及104。除權值股鴻海外，其他4檔都是低波動的冷門好股，在投資組合中扮演防禦性角色；存股資歷17年的他認為，進可攻退可守的配置，才能睡得安穩，財富也能穩健增長。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
婦蹲整天馬桶罹大腸癌 醫：排便出現「7變化」有危險
台中市70多歲婦人近日出現排便習慣改變、糞便有血或黏液等症狀，甚至在家中蹲整天馬桶都無法排便，直到因身體虛弱無力，家人緊急將她送往大甲李綜合醫院急診，經檢查確診大腸癌。中天新聞網 ・ 1 天前
「惡性腦瘤名醫」馬辛一驚傳病逝 三總：以家屬回應為主
三軍總醫院神經外科部腦腫瘤學科主任馬辛一驚傳病逝，震驚醫界。馬辛一為惡性腦瘤手術專家，本月初才獲頒腦中風學會終身成就獎，近期因車禍導致腰椎受傷住院，原本病情穩定，不料卻傳出病逝消息，引發醫界友人紛紛表達不捨與哀悼。中天新聞網 ・ 1 天前
台灣反擊中國傾銷！我對中啤酒、鋼鐵下重手 關稅最高飆破50%！
財政部關務署今（27）日公告，針對自中國大陸進口的啤酒與特定熱軋扁軋鋼品確定課徵反傾銷稅。該項決定溯及自2025年7月3日起（民國114年），課徵期間為期五年。根據財政部及經濟部調查結果，兩項產品均涉及傾銷行為，對我國產業造成實質損害，依法啟動反傾銷救濟機制。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
21萬筆瘦瘦針測試結果出爐！ 護腦戒癮「胰臟炎風險增2倍」
瘦瘦針除了廣為人知的減重效果外，最新研究發現可能還具有護腦及降低成癮等多重健康益處，但醫師提醒民眾需注意胰臟炎等副作用風險。根據復健科醫師王思恒在社群平台分享，今年發表於頂尖醫學期刊的研究顯示，瘦瘦針對護腦、降低成癮與情緒穩定均有正面效果，然而研究同時觀察到急性胰臟炎風險上升超過2倍，使用者應提高警覺。中天新聞網 ・ 9 小時前
它被WHO列「一級致癌物」10年了！早餐店、賣場都還買得到
香腸、火腿、培根這類的加工肉品，在早餐店或賣場都能看到。日前食安專家韋恩在粉專「韋恩的食農生活」發文分享，世界衛生組織（WHO）2015年將加工肉品列為「第一類（級）致癌物」至今已有10年，許多學者提出，吃進亞硝酸鹽而產生的亞硝胺（nitrosamines）會損害DNA、加重氧化，不少國家如歐盟已著手減少這類添加劑的含量。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
別花冤枉錢！狂吃保健食品恐弄壞身體 醫揭「3大常見」錯誤行為
糖尿病已成為新國病之一，據統計全台破250萬人罹患，約每10人就有1人，代謝問題與糖尿病風險正在快速擴大。許多民眾開始尋求許多坊間「食療」來調理，不過醫師也提醒，坊間偏方有些可能是錯誤且不實，並列出忽略產品標示等常見三大錯誤，若長期使用恐增加其他疾病風險。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前