癌症居家化療能理賠？金管會：以3疾病發生率設計保險商品

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

為有效配置醫護人力，衛福部規劃推動「居家癌症治療」，邀金管會全面檢討醫療險的理賠規則。金管會保險局主祕劉純斌今天(11日)在例行記者會回應媒體詢問表示，中央健康保險署提供的「在宅急症照護」相關發生率統計，只有肺炎、尿路感染以及軟組織感染等3項疾病，未來壽險業者會以這3疾病發生率設計「居家癌症治療」理賠保險商品。

隨著醫療技術進步，許多手術與治療已可在門診或居家完成。不過，目前國內壽險業者推出的醫療險，仍以「住院」作為理賠條件。衛福部長石崇良向保險業喊話，表示前年推動的「在家住院」試辦計畫顯示，醫療費用只有住院一半，對保險業者理賠成本其實更低。衛福部也預計今年下半年推動「在家癌症治療」，比照國際作法，讓癌症患者可選擇在家接受化療，希望金管會全面檢討醫療險的理賠規則。

廣告 廣告

金管會11日邀集保險業者商討一日手術納保以及癌症化療居家照護險等議題。金管會保險局主祕劉純斌表示，一日手術理賠目前仍無具體共識，至於癌症居家化療並不包含在「在宅急診照護」新保險範圍，目前只有肺炎、尿路感染、軟組織感染等3項疾病有「在宅急症照護」相關發生率統計，保險業者會以這3疾病發生率設計「居家癌症治療」理賠保險商品。劉純斌說：『(原音)就是我收取的保費跟它的危險對價是不是有關係存在 ，這樣才能夠去合理評價 。否則如果保費精算，跟它將來發生率不是那麼match，就不是那麼的匹配的話， 可能會產生一些商品的風險，對他(保險業者)的穩健經營會有影響。』

劉純斌也進一步解釋，肺炎、尿路感染、軟組織感染等，會納入「在宅急症照護」，主要是因為這3項疾病如果到院治療，反而會增加進一步感染風險，因此業者也只能針對這3項疾病的發生率，來進一步研究癌症化療居家治療的新保單。