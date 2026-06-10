「癌症居家化療」擬下半年上路 衛福部、金管會磋商保單新給付方式

全台醫療人力吃緊，為避免醫院病床壅塞，無床可救治急重症患者，衛福部推動「癌症居家化療」。衛福部長石崇良今（10）日表示，繼推動感染症患者在家住院、門診靜脈抗生素治療後，下一步規劃於今年下半年推動「在家癌症治療」，且適用於全癌別患者。石崇良表示，過去第一線醫院反應，推動居家治療時病人常因考量商業保險給付而拒絕，為此衛福部正積極與金管會討論，期望保險業者能調整給付方式，在年底前開發針對在家醫療的新型保單，並調整舊有保單，共創民眾、保險業與健保三贏的局面。

借鏡法國經驗全癌別皆適用 首劑住院評估後續免受病房限制

衛福部自前年起陸續推動「在宅急症照護試辦計畫」與「提早出院模式」，讓感染症患者可以「在家住院」，去年也進一步推動門診靜脈抗生素治療，有效減少家人的照護負荷。石崇良指出，衛福部規劃於今年下半年推動的「在家癌症治療」，在其他國家已有前例，國內也有部分醫院正規劃往此方向推動。他此次前往世界衛生大會（WHA）期間，便曾實地赴法國參訪，發現當地不只是感染症，連癌症病人的在家化學治療都已經落實。

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由於化學治療存在部分副作用，且癌症病人的免疫力基本上較差。石崇良說明，衛福部初步規劃的在家化療，要求患者第1次化學治療必須在醫院住院進行，在醫師評估確認沒有問題並裝設好人工血管之後，剩餘的後續療程就可以選擇在家中進行。這項新制預計全癌別皆可適用，不僅能讓癌症患者更穩定地按照既定時程排程，免受醫院病房安排與短缺的限制，更可以顯著下降患者在住院期間遭受到院內感染的機會，提高療程的舒適度。

新型保單2大方向

然而，照護模式的轉變卻在第一線面臨商業保險「限制住院才給付」的瓶頸。石崇良強調，推動商業保險給付居家醫療是「三贏」的做法。從過去的實施經驗來看，導入居家模式後的醫療費用其實比在醫院住院的費用更下降。對民眾而言，原有的保單既然有涵蓋這類治療，就不該因照護模式改變而不予給付；對醫院與整個健保體系來講，除了費用下降外，還能提升醫院病床的利用效率，紓解因人力短缺所造成的病床需求問題。

今日金管會與保險業者召開會議，就住院改門診、1日手術、在宅急症照護等3大議題理賠規則進行討論。石崇良透露，衛福部已另外安排時間，將與金管會及保險局等主管積極溝通，目前的方向主要分為兩大區塊。第1個是新型保單的開發，目前正在積極進行中，目標是在今年年底之前，推出針對在家醫療等新照護模式的新型保單；第2個則是研議舊有保單如何進行調整，讓民眾不會受限於舊有的給付關係，而能自由選擇更舒適的居家或門診照護。

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