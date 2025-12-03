癌症希望基金會高雄辦乳癌學習營 (圖)

其他人也在看
輕微咳嗽，卻已肺癌末期？50歲後注意，肺癌初期無症狀，4種人儘早檢查
肺癌是台灣癌症死亡率第一位！醫師表示，依照過去臨床經驗發現，許多肺癌患者從出現呼吸道症狀而前往醫院求診時，約六、七成的患者都已經是肺癌末期，無法開刀。為何肺癌不容易早期發現？因為初期幾乎沒有任何症狀。幸福熟齡 ・ 1 天前 ・ 1
「瘦瘦針」腸泌素助減重 WHO首發布用藥指南
俗稱「瘦瘦針」的腸泌素藥物在全球掀起減重狂潮，這種原本用來治療第二型糖尿病的藥物，因為能抑制食慾、控制血糖，被廣泛用於減重療程中。世界衛生組織昨（1）日也首次發布這種新型減肥藥物的使用指南，標誌衛生政策出現重大變化。公視新聞網 ・ 20 小時前 ・ 1
以為工作太累！糖尿病高血壓男一查腎功能剩不到10%
58歲男子長年罹患糖尿病及高血壓，近期出現疲倦、食慾不振、走路喘及下肢水腫等症狀，原以為僅是工作過勞導致體力下降，檢查後才發現腎功能已降至慢性腎臟病第五期，腎絲球過濾率不到10%。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
黃崇仁直言「做生技比做半導體還開心！」為何他砸10億做癌症新藥，三年就取得台美官方開綠燈？
智合精準醫學科技董事長黃崇仁周一（12/1）公開表示，出自醫生世家、身為醫學博士的他，「我做生技比做半導體還要開心」！ 成立於2015年的智合精準，周一舉行自家癌症新藥BGM-2121的成果發表會。黃崇仁投資10億台幣研發這款新藥三年後，已經獲得美國食品藥物管理局（FDA）及衛生福利部食藥署的雙雙許可，將啟動第一期臨床實驗，與台大醫院及台北榮民總醫院合作，並同步展開人體試驗委員會（IRB）的審查相關作業。 黃崇仁指出，全球每年有2000萬癌症病人，他希望智合這款癌症新藥在胰臟癌、肺癌及食道癌，以及針對鱗狀細胞的相關癌症等領域，能為大約四成病患提供解方。今周刊 ・ 1 天前 ・ 發起對話
嬰兒「喝這種奶」肥胖、鼻過敏風險飆增！最新研究揭示 腸道菌改變了
近年來，兒童過重、肥胖與過敏性疾病(如氣喘、濕疹與過敏性鼻炎)盛行率不斷上升，對孩童健康造成長遠影響。根據林口長庚邱志勇醫師研究團隊透過核磁共振光譜儀(NMR)進行縱貫性代謝體學分析，首度完整展現出兒童從出生至五歲的連續性代謝圖譜，揭示嬰幼兒餵養方式、體重變化與過敏疾病之間的潛在關聯，研究成果已發表於2025年6月國際知名期刊「兒科過敏與免疫學(Pediatric Allergy and Immunology)」。 全球兒童肥胖與過敏問題日益嚴重 林口長庚紀念醫院兒童胸腔內科教授級主治醫師暨臨床代謝體核心實驗室主任邱志勇醫師指出，本研究共追蹤144位兒童，受試兒童在3歲時已有超過3成屬於過重或肥胖，5歲時仍高達23.2%；而氣喘與過敏性鼻炎的盛行率更分別高達24.6%與59.6%，反映出這一世代的幼童正面臨多重健康風險。 NMR技術揭示關鍵代謝變化 研究團隊追蹤144位兒童自出生至5歲的代謝變化，分別於1個月、6個月、1歲、3歲及5歲時收集尿液樣本，運用先進的H-NMR核磁共振光譜與代謝體分析技術，觀察孩童隨年齡發展所呈現的代謝變化。研究結果發現，隨著年齡增長，兒童對肌肉蛋白質所需的胺常春月刊 ・ 1 天前 ・ 發起對話
醫學大突破！大腸癌「雙效神疫苗」縮腫瘤80% 轉移也能抑制
台大醫學院與美國史丹佛大學合作的研究團隊，成功開發出大腸癌預防及治療的雙效疫苗，為癌症治療帶來新希望！研究利用誘導多功能幹細胞技術，發現兩種抗原「HNRNPU」及「NCL」在大腸直腸癌細胞中高度表現，進而開發出不會傷害正常細胞的次單位疫苗。動物實驗證實，接種疫苗的小鼠腫瘤體積縮小近80%，且60%的小鼠完全沒有腫瘤生長，對轉移性腫瘤也有約80%的抑制效果。如果未來能通過重重關卡，誕生預防及治療的雙效疫苗，將是醫學史上的重大進步！TVBS新聞網 ・ 2 小時前 ・ 1
癌症連續43年奪命第一 醫揭三大預防關鍵 必做「這件事」！
癌症身為一個相對死亡率比較高的疾病，的確是很多人聽到就覺得很害怕，那如何降低癌症的死亡率最關鍵的，一定要能夠提早發現，因此所以不論是參與政府，現在大力推廣的癌症計劃，或者是定期健康檢查，如何避免自己得到癌症，對整體國人的這個生存率的提升也是很重要，同時也能呼應國家整體健康政策的方向，預防癌症，除了盡可能避開致癌物質，也要改善不良習慣。TVBS新聞網 ・ 17 小時前 ・ 發起對話
79歲日本大咖歌手證實罹「巴金森氏症」！醫提醒1種人盛行率高達55%
79歲日本演歌歌手美川憲一曾受邀上過26次《紅白歌唱大賽》，以華麗昂貴的服裝與舞台聞名。但今年他確定罹患「巴金森氏症」，卻依然堅持繼續開唱，醫師提醒，一般人年紀到65歲以上後，巴金森症狀盛行率約5%，健康2.0 ・ 9 小時前 ・ 發起對話
高中不知要凍卵！她2度罹癌：早點知道就好
[NOWnews今日新聞]女性卵子在35歲後品質顯著下降，自然懷孕率降低，若罹癌，對年輕女性癌友而言，生育風險更為嚴重。TEFA協會理事長曾琬婷指出，先前一名個案高中罹癌後，並沒有所謂「凍卵」的意識，...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前 ・ 發起對話
治乳癌要小"心"！高劑量放射線加速動脈硬化
放射治療是現今常見的癌症治療法，但特別是左側乳癌患者，治療之後，有一定比例罹患心臟病。台北榮總以院內資料做了分析，發現的確有這樣的趨勢，原因是左側乳房靠近心臟，治療時、劑量多少會暴露到心臟，就有冠...大愛電視 ・ 1 天前 ・ 發起對話
本季最小死亡案例！5歲童染A流腦壞死 葉克膜也救不回
疾病管制署2日公布最新流感疫情監測數據，上週新增24例流感併發重症及9例死亡案例，其中出現本流感季以來年齡最小的死亡個案。疾管署防疫醫師林詠青表示，該名5歲女童於10月底因腹痛便秘就醫，隔天發燒再次就診後確診A型流感，返家後症狀惡化出現嘔吐、全身痙攣及意識改變。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
PAZZO創辦人毆運將 再教唆友恐嚇和解毆打
知名女裝品牌PAZZO創辦人「廖承豪」，上個月17號搭小黃，因為臨時要更改目的地被拒絕，和運將互毆，雙方互告傷害，運將也到醫院驗傷。但廖承豪離開派出所後，卻教唆朋友，到醫院外堵人恐嚇和解、甚至動手毆運將。如今被抓，依照傷害、妨害秩序等罪送辦，複訊後以100萬元交保。 #PAZZO#廖承豪#傷害東森新聞影音 ・ 20 小時前 ・ 1
異位性皮膚炎搔癢難以入眠 標靶藥物治療恢復生活品質
65歲的林先生長年受異位性皮膚炎所苦，全身遍布丘疹與結節性癢疹，皮膚...TCnews慈善新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
心臟手術不一定要開胸！認識內視鏡微創手術 免鋸胸、傷口小讓開心更安心
作者／KingNet國家網路醫藥編輯 吳儀文一聽到心臟問題要做開心手術，往往會讓許多患者因此卻步害怕開刀治療，不過心臟手術其實已有新選擇。台北榮民總醫院率先發展「內視鏡微創瓣膜手術」，傷口較小而且能減少組織破壞，若搭配多模式精準麻醉、手術室內早期拔除氣管內管，可以大幅加速術後康復並減輕疼痛，縮短住院時間、提升手術品質與舒適度，也讓開心手術更安心，使患者不會因為害怕開刀而錯過手術黃金時間。近年來，台北榮民總醫院已完成國內多例少見的內視鏡微創主動脈瓣膜置換術，甚至已透過內視鏡微創手術同時完成主動脈瓣、二尖瓣膜置換，相關手術成果與示範影片更發表於歐美心胸外科學會共同監管的平台CTSNet，技術獲得國際高度肯定。心臟手術別因害怕延誤治療 了解小傷口微創手術許多人聽到心臟手術就覺得相當害怕而拖延治療，北榮心臟血管外科醫師郭姿廷提到，有些患者甚至會等到心臟衰竭、肺水腫，或是各種器官功能退化才就醫，這樣反而增加手術風險，得不償失。不過，心臟手術其實已經有許多進步，不再像過去傳統手術一樣需要鋸開胸骨開胸進行，而是朝向小傷口的微創手術發展，像內視鏡微創瓣膜手術就是其中之一。郭姿廷醫師表示，內視鏡微創瓣膜KingNet 國家網路醫藥 ・ 43 分鐘前 ・ 發起對話
保健》異位皮炎癢到失眠 標靶藥助改善
65歲林先生長期受異位性皮膚炎之苦，全身遍布丘疹與結節性癢疹，皮膚乾裂潰爛、癢到難以入眠，常抓到遍體鱗傷，輾轉多家醫院、以傳統藥物規律性治療，病情都無法獲得穩定控制。經醫師評估，他符合健保給付標靶藥物條件，透過標靶治療，搔癢症狀及皮膚病灶迅速獲得改善，如今只需定期回診進行控制性治療。中時新聞網 ・ 13 小時前 ・ 發起對話
健保 12 月新制大突破 ! 天價基因藥、胰臟癌、乳癌新藥納健保
衛福部公布 12 月生效的 3 項健保給付藥物新制，包括轉移性胰腺癌成人病人第一線治療藥物、停經後轉移性乳癌病人藥物，以...Heho健康網 ・ 1 天前 ・ 1
癌症居死因之首 43 年 六大新療法沒錢付靠它！
癌症防護與治療準備已成為全民關注焦點。根據衛福部統計，癌症已連續43年蟬聯國人十大死因之首，僅2024年就奪走逾5萬條生命。利變型商品長期受到保戶青睞，不僅可兼顧資產傳承與風險保障，更能透過利率調整機制賦予保單增值彈性。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
脂肪肝會悄悄縮短你4年壽命！超音波檢查「太主觀」，恐延誤病情怎麼辦？
脂肪肝已成新國病，卻面臨篩檢率低、超音波檢查主觀、難以標準化。什麼時候該檢查？如何補足超音波檢查的不足？ 每3人1人有脂肪肝，心血管與癌症風險倍增 脂肪肝對健康的威脅這幾年已經愈來愈明確，不僅與肥胖、糖尿病、三高、心血管重症及數種癌症顯著相關，相較沒有脂肪肝的人，脂肪肝患者心肌梗塞、腦中風及肝癌的風險，更分別高出1.5倍、1.4倍及2倍，平均餘命減少4年。 更堪憂的是，台灣脂肪肝盛行率超過3成，大約每3人就有1人患有脂肪肝，糖尿病患和肥胖者有脂肪肝的比例又更高，分別約4～6成及8成，脂肪肝已經超越病毒性肝炎，成為台灣最常見的肝臟疾病。 脂肪肝診斷依賴醫師經驗、設備也不足，恐延誤病情 「脂肪肝是全身代謝失衡的第1個警訊，」台灣肝臟研究學會會長、台大醫學院內科教授劉俊人指出，國際已將「非酒精性脂肪肝病（NAFLD）」正名為「代謝性脂肪肝病（MASLD）」，強調脂肪肝已不再是單純肝臟疾病，而是代謝異常的警訊，病程惡化時會進展為代謝性脂肪肝炎，引發肝纖維化、肝硬化、甚至肝癌。 但目前困境是，除了脂肪肝不痛不癢，民眾缺乏健康意識、篩檢率不高，高雄醫學大學代謝性疾病與肥胖研究中心主任莊萬龍表示，目康健雜誌 ・ 1 天前 ・ 發起對話
嬰兒喝母乳較低肥胖與過敏比率！長庚醫院團隊5年追蹤144名幼兒...揭嬰幼兒代謝關鍵窗口
近年來，兒童過重、肥胖與過敏性疾病（如氣喘、濕疹與過敏性鼻炎）盛行率不斷上升，對信傳媒 ・ 8 小時前 ・ 發起對話
翻轉轉移性去勢抗性攝護腺癌命運！精準放射標靶治療開啟一線生機
【華人健康網記者黃曼瑩／台北報導】目前醫界在「轉移性去勢抗性攝護腺癌」治療上，主要握有5大治療武器，中華民國泌尿腫瘤關懷協會理事長、童綜合醫療社團法人童綜合醫院研發創新中心院長歐宴泉表示，精準放射標靶治療問世後，開啟了轉移性去勢抗性攝護腺癌患者的一線生機，華人健康網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話