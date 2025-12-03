癌症希望基金會高雄辦乳癌學習營 (圖)

脂肪肝已成新國病，卻面臨篩檢率低、超音波檢查主觀、難以標準化。什麼時候該檢查？如何補足超音波檢查的不足？ 每3人1人有脂肪肝，心血管與癌症風險倍增 脂肪肝對健康的威脅這幾年已經愈來愈明確，不僅與肥胖、糖尿病、三高、心血管重症及數種癌症顯著相關，相較沒有脂肪肝的人，脂肪肝患者心肌梗塞、腦中風及肝癌的風險，更分別高出1.5倍、1.4倍及2倍，平均餘命減少4年。 更堪憂的是，台灣脂肪肝盛行率超過3成，大約每3人就有1人患有脂肪肝，糖尿病患和肥胖者有脂肪肝的比例又更高，分別約4～6成及8成，脂肪肝已經超越病毒性肝炎，成為台灣最常見的肝臟疾病。 脂肪肝診斷依賴醫師經驗、設備也不足，恐延誤病情 「脂肪肝是全身代謝失衡的第1個警訊，」台灣肝臟研究學會會長、台大醫學院內科教授劉俊人指出，國際已將「非酒精性脂肪肝病（NAFLD）」正名為「代謝性脂肪肝病（MASLD）」，強調脂肪肝已不再是單純肝臟疾病，而是代謝異常的警訊，病程惡化時會進展為代謝性脂肪肝炎，引發肝纖維化、肝硬化、甚至肝癌。 但目前困境是，除了脂肪肝不痛不癢，民眾缺乏健康意識、篩檢率不高，高雄醫學大學代謝性疾病與肥胖研究中心主任莊萬龍表示，目

