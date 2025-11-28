癌症年奪5.4萬命！最新「奪命癌王」是它...早期多無明顯症狀，10大癌症前兆一次看懂





根據《良醫健康網》「2025健檢服務大調查」結果顯示，在近四千份有效問卷中，51.9%民眾自述具有癌症家族史；懷疑有癌症家族史並懷疑有前兆者，高達26.8%未進一步就醫。調查結果反映，儘管癌症連續多年高居國人十大死因之首，但仍有民眾對身體出現異常採取觀望態度。這也意味著可能導致癌症早期發現早期治療的契機被延後。本文詳細整理國人十大癌症發生數及死亡率排名及其常見前兆，提供民眾辨識身體警訊的參考。

十大癌症發生數排名

衛生福利部最新公布的《111年癌症登記報告》指出，當年新發生癌症人數為130,293人，較前一年增加8,531人；全癌症標準化發生率為每10萬人口323.3人，較110年上升16.8 人。111年全癌症發生年齡中位數維持64歲；主要癌症發生年齡中位數中，僅肺癌、皮膚癌及子宮體癌提前一歲，其餘癌種與110年持平。以下整理國人及男女性十大癌症發生數排名：

廣告 廣告

發生數排名 國人十大癌症 男性十大癌症 女性十大癌症 第一 肺、支氣管及氣管 大腸 女性乳房 第二 大腸 肺、支氣管及氣管 肺、支氣管及氣管 第三 女性乳房 攝護腺 大腸 第四 肝及肝內膽管 口腔、口咽及下咽 甲狀腺 第五 攝護腺 肝及肝內膽管 子宮體 第六 口腔、口咽及下咽 食道 肝及肝內膽管 第七 甲狀腺 胃 卵巢、輸卵管及寬韌帶 第八 胃 皮膚 皮膚 第九 皮膚 白血病 子宮頸 第十 子宮體 非何杰金氏淋巴瘤 胃

十大癌症死亡率排名

根據衛生福利部公布的《113年國人死因統計結果》，當年癌症死亡人數達54,032人，每10 萬人口有230.8人因癌症死亡，標準化死亡率為每10萬人口113.3人。以下整理113年國人及男女性十大癌症死因排名：

癌症死因排行 113年十大癌症死因 男性十大癌症死因 女性十大癌症死因 第一 氣管、支氣管和肺癌 氣管、支氣管和肺癌 氣管、支氣管和肺癌 第二 肝和肝內膽管癌 肝和肝內膽管癌 女性乳癌 第三 結腸、直腸和肛門癌 結腸、直腸和肛門癌 結腸、直腸和肛門癌 第四 女性乳癌 口腔癌 肝和肝內膽管癌 第五 前列腺（攝護腺）癌 食道癌 胰臟癌 第六 口腔癌 前列腺（攝護腺）癌 胃癌 第七 胰臟癌 胰臟癌 卵巢癌 第八 胃癌 胃癌 非何杰金氏淋巴瘤 第九 食道癌 非何杰金氏淋巴瘤 子宮頸及部位未明示子宮癌 第十 卵巢癌 膀胱癌 子宮體癌

十大癌症前兆

由於多數癌症早期無明顯症狀，容易被忽略，一旦出現常見癌症的異常徵兆，應及時就醫，以便早期發現，早期治療。國健署表示，目前國際間尚無充分證據支持對攝護腺癌、甲狀腺癌、胃癌、皮膚癌、子宮體癌、非何杰金氏淋巴瘤及卵巢癌的無症狀族群進行篩檢。民眾如察覺身體異常，仍應立即就醫，並依醫囑進行診斷與治療。以下依照國人十大癌症發生數排名整理各癌別可能出現的前兆：

肺癌前兆

新光醫院胸腔內科主治醫師徐培崧指出，肺癌是源自肺部細胞病變的一種癌，根據病理特性可以分為小細胞肺癌和非小細胞肺癌；肺腺癌則為非小細胞肺癌中最常見的類型，佔肺癌病例的50%以上。然而，肺癌在早期階段通常無明顯症狀，隨著病情進展，會因為腫瘤在肺部的直接影響或癌細胞的轉移而呈現出一系列症狀。常見的肺癌症狀，包括：

持續性咳嗽

呼吸困難與氣喘

咳血

非特異性症狀，如不明原因的體重下降、倦怠感與疲勞。

背痛或持續性骨痛，可能為骨骼轉移引起；單側肢體無力或疑似中風症狀，則可能是腦部轉移警訊

推薦閱讀：一發現就是中晚期！肺癌4大高風險群你中了嗎？醫師點名5症狀：咳嗽超過●週要注意

大腸癌前兆

肝膽腸胃科醫師張振榕表示，大腸癌的高風險族群分別為具有家族史者（特別是一等親曾罹患大腸瘜肉或大腸癌）、個人過去檢查中曾出現瘜肉病史、三高或肥胖等代謝症候群者、長期高油／高紅肉／低纖維飲食習慣（特別蔬果攝取不足）、年齡50歲以上。值得注意的是，大腸癌早期幾乎無症狀，一旦出現明顯不適，往往病情已經進入中後期。

張振榕提醒，出現以下警訊務必及早就醫：

排便習慣突然改變，如：過於頻繁、排便變細或排便顏色異常（如暗紅色或混有血絲）

不明原因的腹部悶痛

體重下降

健康檢查時發現有不明原因的貧血

推薦閱讀：一檢查就發現第二期腸癌！這種「免費篩檢」別錯過～想預防腸癌，醫師教你做對5件事

乳癌前兆

女性乳癌標準化發生率蟬聯20年第一。《111年癌症登記報告》指出，當年度新發個案數為17,366人，標準化發生率每十萬人口92人，發生年齡中位數57歲，標準化死亡率為每10萬人口13.1人。根據國健署資料說明，女性乳癌異常症狀如下：

乳房發現硬塊、分泌物

乳房皮膚凹陷、皮膚紅腫

腋下淋巴腫大

乳頭凹陷

乳頭濕疹或潰瘍

推薦閱讀：乳癌九成是後天造成！出現硬塊不一定是罹癌警訊

肝癌前兆

肝癌是肝臟最常見的惡性腫瘤之一，主要成因與B型肝炎、C型肝炎、酒精性肝病、非酒精性、家族病史、脂肪性肝病以及肝硬化有關。由於痛覺神經分布在肝臟外圍包膜，因此除非病灶位置在肝表面，否則肝癌早期幾乎沒有特殊症狀，導致多數患者確診時病程多已進入晚期。肝癌常見症狀包含：

右上腹脹痛

腹部腫脹

腹部積水

皮膚和眼睛泛黃

下肢水腫

發燒

噁心

昏睡

疲憊

食慾不振

體重下降

推薦閱讀：肝癌11大症狀！致病8原因、各期存活率及治療方式一次整理

攝護腺癌前兆

臺北市立聯合醫院忠孝院區的泌尿科醫師程威銘指出，攝護腺癌是男性常見的癌症之一，隨著年齡增長，發病率逐漸上升。不過，攝護腺癌早期並不容易發現，但當病情進展時，會引起明顯的症狀，如排尿困難、骨盆痛等，若能早期檢查與治療能，可有效提高治癒率。攝護腺癌前兆症狀包括：

小便無力、頻尿、急尿及夜尿等排尿症狀

不明原因骨頭疼痛

推薦閱讀：攝護腺問題「●●歲」恐悄悄上門！醫公開3招攝護腺保養法：每月射精「這次數」防攝護腺癌

口腔癌前兆

彰化基督教醫院院長陳穆寬說明，口腔癌是發生於口腔部位的惡性腫瘤，致癌成因多與「嚼食檳榔、抽菸及喝酒」有關。若出現以下症狀，可能是口腔癌的重要癌前徵兆：

口腔出現腫塊、流血、紅斑、白斑

口腔內破皮與潰瘍超過兩個禮拜

舌頭無法靈活活動

臉、頸部有腫塊或兩側不對稱

推薦閱讀：注意！這種嘴破恐是口腔癌的癌前徵兆

甲狀腺癌前兆

台大醫院內科部副主任王景淵(治元)表示，甲狀腺癌惡性度低，只要依照建議開刀治療，後續規律追蹤，通常預後良好。此外，甲狀腺癌絕大多數沒有症狀，若是有症狀，多半是惡性結節侵犯到聲帶組織或喉返神經，造成聲音沙啞、吞嚥困難等症狀。不過，最常見的仍是因健檢而提早發現是癌症。根據台灣癌症基金會資料，以下說明甲狀腺癌常見症狀：

觸摸到甲狀腺（位於氣管前面及兩側）有腫塊為最多，或在健康檢查接受甲狀腺超音波而發現。良性腫瘤較軟，平滑且有點彈性；堅硬不平滑的腫塊則要考慮癌症的可能

有時可觸摸到腫大的頸部淋巴腺

其他症狀，如：聲音沙啞（壓迫喉返射神經）、呼吸困難（氣管受壓迫）、吞嚥困難

推薦閱讀：發生率年年上升，甲狀腺癌卻是最幸運癌症！健檢發現結節該怎麼追蹤與篩檢？

胃癌前兆

胃癌權威、台大醫院院長吳明賢說明，胃癌是因為胃部長期且慢性發炎，導致萎縮性胃炎，最後演變成為胃癌。先天因素如遺傳，以及後天因素包括飲食、幽門螺旋桿菌感染等都是引起胃部慢性發炎最重要的因子。胃癌的常見症狀包括：

上腹痛

貧血

體重減輕

嘔吐

胃腸阻塞或出血



推薦閱讀：上腹痛伴隨嘔吐，小心胃癌作祟！想避免癌症威脅，及早揪出幽門螺旋桿菌很重要

皮膚癌前兆

臺北榮民總醫院皮膚部主治醫師李政源表示，皮膚癌主要分為三大類，分為基底細胞癌（Basal cell carcinoma）、鱗狀細胞癌（Squamous cell carcinom，又稱扁平細胞癌）、黑色素癌（melanoma）。而皮膚癌的早期症狀包括一些慢性不癒、反覆出現的腫瘤或傷口，這些腫瘤可能會出現潰瘍、流血或不正常的增生。

根據國健署資料說明，皮膚癌的徵兆如下：

皮膚隆起硬塊、潰瘍

痣的顏色、大小發生變化

推薦閱讀：痣有4種顏色，出現在「手腳這邊」可能是皮膚癌！醫教「ABCDE檢查法」判斷

子宮體癌前兆

「子宮體癌（corpus carcinoma）」列入國人十大癌症之中，其中超過9成的子宮體癌都屬於子宮內膜癌（endometrial cancer）。子宮內膜癌是源自於子宮體的內膜所產生的癌症，好發於年齡超過50歲的婦女。國健署表示，子宮體癌的可能症狀如下：

停經後的出血

非經期的不正常的出血，包括：月經週期紊亂、長期持續性出血、月經長久不來後突然大量出血

推薦閱讀：什麼是「子宮內膜癌」？和子宮體癌、子宮頸癌差在哪？存活率又是如何？4大QA一次解析

公費五癌篩檢

總統賴清德提出「健康臺灣」願景，2030年癌症標準化死亡率下降三分之一為其中一項重要目標。為落實國家政策，衛生福利部自今（2025）年起擴大推動免費子宮頸癌、口腔癌、乳癌、大腸癌及肺癌五大癌症篩檢，鼓勵符合資格的民眾採取行動、定期篩檢，方能早期發現、早期治療，有效降低癌症威脅。

子宮頸癌篩檢

25～29歲婦女，每3年1次子宮頸抹片檢查

30歲以上婦女，每年1次子宮頸抹片檢查

35歲、45歲、65歲女性，當年齡1次人類乳突病毒（HPV）檢測

口腔癌篩檢

30歲以上有嚼檳榔（含已戒），每2年1次口腔黏膜檢查

30歲以上有吸菸習慣，每2年1次免費口腔黏膜檢查

18歲以上有嚼檳榔（含已戒）的原住民，每2年1次口腔黏膜檢查

乳癌篩檢

40～74歲婦女，每2年1次乳房X光攝影檢查

大腸癌篩檢

40歲至44歲具大腸癌家族史，每2年1次糞便潛血檢查

45歲至74歲民眾，每2年1次糞便潛血檢查

肺癌篩檢

45～74歲男性具肺癌家族史，每2年1次低劑量電腦斷層掃描（LDCT）檢查

40～74歲女性具肺癌家族史，每2年1次低劑量電腦斷層掃描（LDCT）檢查

50～74歲重度吸菸者（20包／年以上），每2年1次低劑量電腦斷層掃描（LDCT）檢查





參考資料：衛生福利部（113年國人死因統計結果）、國民健康署（111年癌症登記報告）、台灣癌症基金會（甲狀腺癌）、衛生福利部（五癌篩檢）

責任編輯：林勻熙

核稿編輯：陳宛欣



更多良醫文章

婦人帶著遲緩的女兒，坐在你的高鐵位子上，你會叫她起來嗎？心理諮商師選擇這樣做

超級營養素「鎂」竟能一次預防心血管疾病、糖尿病、高血壓！芝麻、葵花籽...11種隨手可得的食物都有它

