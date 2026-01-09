癌症年輕化！治療影響生殖健康 男性也可考慮生育保存

【健康醫療網／記者陳靖安報導】近年癌症治療進步迅速，但癌症年輕化趨勢也逐漸浮現。2023 年發表於《BMJ Oncology》的研究指出，全球 50 歲以下早發性癌症發生率，在 1990 至 2019 年間成長近八成。研究結果引起國際關注，也顯示未來將有更多年輕癌症病人出現。相較中老年族群，年輕病人共病較少、存活時間較長，治療後的生活品質與生育規劃，成為不可忽視的議題。

台灣年輕男性癌症型態出現變化

國泰綜合醫院泌尿科唐靖醫師指出，台灣 20 至 40 歲年輕男性常見癌症包括大腸癌、甲狀腺癌、淋巴癌、血癌、肝癌、鼻咽癌與肺癌。過去二十年，肝癌與鼻咽癌發生率逐步下降，但大腸癌、甲狀腺癌與淋巴癌卻持續上升，其中以大腸癌增幅最為明顯。

手術治療可能直接影響生殖功能 化療恐傷精蟲

唐靖醫師表示，若癌症原發於泌尿生殖道，如睪丸癌、陰莖癌、攝護腺癌或尿道癌，手術本身即可能對生殖功能造成直接影響。此外，大腸癌或後腹腔淋巴癌手術，亦可能因影響後腹腔神經，導致術後射精障礙，進而影響生育能力。

化學治療主要利用癌細胞快速分裂的特性進行攻擊，但男性生殖細胞同樣屬於分裂快速的細胞，因此容易受到波及。即使部分患者在化療後精蟲數量可恢復正常，仍存在無精症風險，且精液檢查正常，也不代表精蟲 DNA 未受損，因此治療前討論生育保存格外重要。

放射治療亦須評估生育風險 凍精保存最常見

若癌症治療涉及骨盆腔放射線照射，無論針對原發腫瘤或淋巴結，都可能影響生殖細胞。若為腦部腫瘤接受放射治療，亦可能因影響下視丘與荷爾蒙分泌，間接干擾性腺功能，需事前納入整體評估。

唐靖醫師補充，對於性發育成熟、精液檢查正常的男性而言，精蟲冷凍是最簡單且成熟的生育保存方式。透過冷凍保存精蟲，未來若因癌症治療失去生育能力，仍可進行人工生殖，且研究顯示冷凍精蟲與新鮮精蟲的成功率相近。

多元取精方式 依個別狀況選擇

若病人有射精障礙，可考慮電刺激或振動刺激取精，惟台灣僅少數醫療中心具備相關設備，臨床上較常採用副睪丸抽吸方式。若治療前即有無精症，則可透過顯微取精手術，於睪丸內尋找可用精蟲，必要時可與癌症手術同步進行。

治療前諮詢 守住未來選擇權

面對癌症年輕化趨勢，生育保存已成癌症治療的重要一環。唐靖醫師提醒，年輕男性在開始癌症治療前，應主動與癌症個案管理師或泌尿科醫師討論生育規劃，在兼顧治療成效的同時，為未來人生保留更多選擇。

