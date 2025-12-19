癌症患者能吃冬至湯圓嗎？營養師：「掌握份量、烹調」照樣過節

冬至將近，湯圓是家家戶戶應景的傳統美食，但對正在接受化療或放療的癌症病人能否安心享用？賴思吟營養師表示，癌症治療期間飲食需謹慎，但只要掌握份量與烹調原則，湯圓並非完全禁忌。

營養師賴思吟提醒，癌症病人治療期間，只要掌握份量、烹調方式與營養搭配原則。（圖／大林慈濟醫院）

大林慈濟醫院腫瘤中心營養師賴思吟指出，癌症病人在治療期間常出現噁心、嘔吐、口腔潰瘍、腹瀉或吞嚥困難等副作用，飲食選擇需特別留意。若病人想在冬至應景享用紅豆湯圓，可依身體狀況調整吃法。出現噁心、嘔吐症狀的病人，可將湯底改為薑湯，有助緩解不適感，並控制湯圓份量、少量食用。

針對口腔潰瘍患者，賴思吟建議，由於紅豆外皮較粗糙，可改為細緻的紅豆泥，並放涼後再食用，以降低刺激。紅豆纖維質含量高，湯圓較不易消化，若有腹瀉或腹脹情形，應避免或減少食用。湯圓黏性強，對於有吞嚥困難的病人不建議食用，以免增加嗆咳或窒息風險。

賴思吟提醒，白血球低下的病人務必確保紅豆湯圓完全煮熟後再食用，以降低感染風險。從營養角度來看，紅豆湯圓具有一定營養價值，包含豐富的維生素B群、鉀、鐵質及抗氧化物質，有助於能量代謝並可預防貧血。

小湯圓以糯米粉製作而成，可提供熱量，屬於「支鏈澱粉」，黏性高、口感軟Q、消化速度快。賴思吟強調，癌症病人吃湯圓應謹記「少量」與「調整做法」兩大原則，掌握低糖、易消化及安全吞嚥三項重點，仍可在冬至安心享用湯圓，感受節氣帶來的溫暖。

