癌症排行 肺癌居首、大腸癌第二

衛福部公布最新「一一二年癌症登記報告」，肺癌連續三年為新發生癌症人數首位，大腸癌則排第二位。衛福部國健署三十日表示，隨著人口老化及不健康生活型態等因素，癌症發生人數呈現逐年攀升趨勢，由於癌症初期沒有明顯症狀，以致容易讓民眾忽略它的存在。

根據最新衛福部一一二年癌症登記報告，新發生癌症人數為十三‧八萬餘人，較一一一年增加七千七百餘人。十大癌症新發生人數（男女合計）依序為肺癌、大腸癌、女性乳癌、肝癌、攝護腺癌、口腔癌（包含口咽、下咽）、甲狀腺癌、皮膚癌、胃癌、子宮體癌。

一一二年與一一一年相比，除了排名第八皮膚癌、排名第九胃癌序位互換（一一一年胃癌第八名），其餘排序與一一一年相同。

從性別來看，一一二年十大癌症排序，男性發生率序位與一一一年相同，女性胃癌與子宮頸癌名次互換，其餘與一一一年序位相同。

一一二年男性新發癌症人數為七‧一萬餘人，一一二年依序為大腸癌、肺癌、攝護腺癌、口腔癌、肝癌、食道癌、胃癌、皮膚癌、白血病、非何杰金氏淋巴瘤。一一二年女性新發癌症人數為六‧六萬餘人，一一二年依序為乳癌、肺癌、大腸癌、甲狀腺癌、子宮體癌、肝癌、卵巢癌、皮膚癌、胃癌、子宮頸癌。

衛福部國健署提醒，癌症初期多半沒有明顯症狀，很容易被忽略，以致病情持續發展，若是民眾察覺身體出現異常，務必及早就醫並遵循醫師指示接受檢查，以便及時診斷與妥善治療。

【記者李叔霖／台北報導】根據世界衛生組織（WHO）及實證醫學證明，五項癌症篩檢（子宮頸抹片、乳房X光攝影、糞便潛血檢查、口腔黏膜檢查、胸部低劑量電腦斷層檢查），有效降低癌症死亡率及提高存活率。衛福部國健署三十日表示，每二年一次糞便潛血檢查，可以降低百分之四十大腸癌死亡率，還可減少百分之三十四晚期大腸癌發生率。

子宮頸抹片檢查，可以降低約百分之七十子宮頸癌死亡率；乳房X光攝影檢查，每二年一次乳房檢查，可以降低百分之四十一乳癌死亡率，還可減少百分之三十晚期乳癌發生率；胸部低劑量電腦斷層（LDCT）檢查，依據國際研究實證，相較於胸部X光，胸部LDCT檢查可以降低重度吸菸者百分之二十肺癌死亡率。國健署指出，定期接受口腔黏膜檢查，對於有嚼檳榔或吸菸習慣的男性，可以降低百分之二十六口腔癌死亡風險。

值得一提的是，衛福部擴大補助五癌篩檢服務，第一，口腔癌：三十歲以上嚼檳榔（含已戒檳榔）或吸菸民眾、十八歲以上嚼檳榔（含已戒檳榔）原住民，每二年一次口腔黏膜檢查；第二，大腸癌：四十歲至四十四歲具有大腸癌家族史、四十五歲至七十四歲民眾，每二年一次糞便潛血檢查。

第三，子宮頸癌：提供二十五歲至二十九歲婦女每三年一次、三十歲以上婦女每年一次子宮頸抹片檢查，建議二十五歲以上婦女每三年至少檢查一次，另提供三十五歲、四十五歲、六十五歲女性人類乳突病毒（HPV）檢測服務；第四，乳癌：四十歲至七十四歲婦女，每二年一次乳房攝影檢查。第五，肺癌：提供四十五歲至七十四歲男性及四十歲至七十四歲女性具有肺癌家族史民眾，以及五十歲至七十四歲重度吸菸者（二十包-年以上），每二年一次胸部低劑量電腦斷層檢查。