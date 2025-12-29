癌症放療再進化!高雄秀傳「短療程＋適應性治療」治療有效率、生活不打折

許多癌症患者一聽到「放射治療」總是聞之色變，除了擔心副作用，也害怕漫長療程打亂生活節奏。高雄秀傳紀念醫院放射腫瘤科主任趙梓淵醫師指出，過去放療動輒需6～8週，病人需要每天往返醫院，對仍在工作或需家人陪同的患者而言都是極大壓力；隨著高解析影像導引與適應性放療的技術發展，治療不僅更精準，也能在短時間內完成，讓病人兼顧治療效果與生活品質。

高畫質影像掌握腫瘤變化 讓放療更貼近個人化

趙梓淵醫師說明，癌症治療中，腫瘤與器官位置會隨著時間、呼吸或生理變化而移動，若計畫無法即時調整，可能造成正常組織曝露於不必要的劑量。

「適應性放射治療」的價值就在於——隨病人體內變化而調整。

透過新世代放射治療儀「銳視刀」內建的高畫質影像重建與自動比對系統，每天治療前可即時掃描病人解剖結構，若發現腫瘤位置或器官體積變化，系統能即時啟動重新優化（re-optimization），確保每一次照射都符合當下的真實狀況。

他舉例，一位87歲膀胱癌患者原本必須歷經6–7週放療，現在透過新世代放射治療儀搭配「低分次放射治療（Moderately Hypofractionated Radiotherapy）」的新模式，4週即可完成。他進一步說明，每天透過影像即時比對腫瘤位置，若發現腫瘤或周邊器官變化，可立刻啟動「適應性治療」重新微調計畫。整體療程順利完成後，患者並未出現明顯頻尿或不適，恢復情形良好。

高劑量短療程，效果相當、副作用減輕

高雄秀傳紀念醫院引進的新世代放射治療儀「銳視刀」，能在同一台機器上完成精準定位與放射治療，省去傳統需先安排電腦斷層模擬定位（CT Simulation）的等待時間，平均每次放射治療僅需約6～8分鐘，流程較以往約10~15分鐘更加精準快速。

趙梓淵醫師表示，新世代放射治療儀的高畫質影像能清楚掌握腫瘤與器官位置，能夠在維持周遭正常組織安全的前提下提高單次照射劑量，進而縮短整體療程。舉例來說，以往攝護腺癌患者需進行 38～42 次的療程，現在臨床上有部分患者可在約5-7次左右完成治療。許多攝護腺癌 5-7 次治療的大型臨床研究已顯示短療程放療的發展潛力與前景。他解釋，透過精準的放射治療，高劑量短療程的治療效果不但與傳統方式接近，副作用亦可以減輕。

趙梓淵醫師同時提到，高雄秀傳導入全身立體定位放射治療(SBRT)技術， 是一項高精準、高劑量的放射治療方式，可在極短的療程內將輻射能量精確集中於腫瘤位置，提升治療效率並減少對周邊健康組織的損傷。SBRT就像快速狙擊，透過新世代放射治療儀高畫質影像把關，精簡放射治療流程並兼顧安全性與患者體驗。在較短的時間內完成高精準治療，也讓醫療團隊容易掌控品質，病人回診時的體型變化或腫瘤縮小都能被清楚觀測並即時調整治療。

他舉例，一名51歲乳房原位癌患者是上班族，在術後原本需進行3～4週全乳房照射，如今可採「乳房立體定位放射治療」，搭配每日高解析影像導引與主動呼吸調控技術，在精準鎖定手術原發腫瘤區域的同時，大幅縮減乳房照射範圍。趙梓淵醫師補充，該患者療程採「做1休1」進行，不到2週、共5次即完成治療，皮膚副作用輕微，患者能正常上班、維持日常作息。「病人從焦慮到安心，親身感受到新技術讓治療變得不再可怕。」

精準治療與溫度並重，讓放療貼近個人化

「癌症病人的腫瘤和器官並非靜止不動，如果治療計畫不能跟著改變，就可能造成多餘的副作用。」趙梓淵醫師強調，適應性放射治療（Adaptive Radiotherapy）的價值就在於「隨病人體內器官或腫瘤變化進而調整」。

而除了速度與精準度的突破，新系統在設計上也考量患者的心理與體驗。趙梓淵醫師指出，高雄秀傳新世代放射治療儀治療室配有柔和燈光與輕音樂播放，能減少病人焦慮，讓治療體驗是放鬆舒適的。短療程與高效率流程讓患者不必長時間躺在治療台上，「我們希望病人感受到，癌症治療雖然艱難，但這段路不再只是折磨與恐懼。」

放射治療正邁向「精準、個人化、人性化」的新時代。趙梓淵醫師強調，癌症治療不只是提高存活率，更重要的是讓病人能夠在治療中維持尊嚴與生活品質，這才是醫療科技真正帶來的進步。



本文授權轉載自《優活健康網》，原文為癌症放療再進化!高雄秀傳「短療程＋適應性治療」治療有效率、生活不打折