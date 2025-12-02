癌症救命藥不用再久等 健保事前審查縮至1天內
〔記者邱芷柔／台北報導〕癌症藥物價格高昂、給付門檻複雜，病人往往得先通過健保事前審查，才能用上救命藥品，過去審查動輒等上一到兩週，如今最快1天就能完成。健保署長陳亮妤今(2日)表示，今年全面將癌症藥物事前審查導入FHIR國際標準格式，透過流程數位化與自動化，大幅縮短審查時程，讓病人能更早開始治療。
健保署今天舉辦「癌症治療數位治理觀摩會」，聚焦癌症治療品質提升與數位治理應用。陳亮妤指出，台灣早在2004年推出健保IC卡、2013年建置健保雲端藥歷，今年進一步把癌症藥物事前審查全面改以FHIR格式蒐集資料，不僅提升行政效率與透明度，更重要的是，加速病人取得治療。
她說明，癌症用藥多屬高價藥物，必須經事前審查才能給付，過去仰賴人工文件往返，平均需一到兩週，導入FHIR後，醫院可直接以結構化資料上傳申請，健保署也能逐步推動自動化審查流程，部分醫院最快1天內即可完成核定、讓病人取藥。目前已有69家醫院加入相關數位系統，未來將持續擴大推動。
健保署補充，截至今年10月，已有18家醫院以FHIR格式提出癌症藥物事前審查申請，相關案件數已占這些醫院整體癌藥申請量的1/4。後續也將持續擴展健保業務的數位轉型，結合數據、科技與醫療專業，優化癌症精準治療，逐步落實「健康台灣」政策願景。
在整體癌症政策布局上，陳亮妤也指出，配合總統賴清德成立的「健康台灣推動委員會」，政府同步強化癌症防治的篩檢與治療端。國健署推動的癌症防治「登月計畫」，已將癌症篩檢預算從28億元提高至68億元，預期帶動篩檢人數大幅成長；而篩檢後能否順利銜接治療同樣重要，因此健保署今年特別編列50億元癌症新藥基金，明年也預先規劃再投入50億元，力拚治療水準與國際接軌。
她強調，癌症照護重點在於「全程照護」，數位治理是重要工具。健保署希望透過觀摩會逐步建立癌症數位治理資料庫，讓病人從篩檢、治療到後續追蹤，都能在同一套資料架構下串聯，發展以病人為中心的照護模式，同時強化資料蒐集與應用。
在臨床端，健保雲端系統今年11月也新增檢驗與影像結果的圖形化查詢功能。陳亮妤說，病人即使轉換院所或醫師，也能跨院所、跨醫師調閱檢查與影像資料，協助醫師更完整掌握病情，同時減少不必要的重複檢查，節省健保支出。她指出，過去病人常需攜帶光碟奔波，如今透過雲端影像與數位應用，可大幅簡化流程，減輕病人與家屬負擔。
