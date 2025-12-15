癌症新藥基金上路1年 患者平均「年少近120萬元」自費負擔

癌症新藥基金上路滿週年，總統賴清德出席感恩大會時表示，明年度中央政府總預算若無法通過，由公務預算挹注的癌症新藥基金將面臨延宕或中斷危機。基金執行成果方面，台灣癌症基金會執行長張文震說明，截至今年10月已收載20項新藥及16項擴增給付，受惠人數約1萬2300人，預估支付近122億元。張文震表示，據統計台灣癌友自費比例約64%，其中超過4成用於健保尚未給付的藥品，約6~7成自費藥物負擔在30萬以上，超過100萬者也超過2成。

賴清德總統15日出席癌症新藥基金週年感恩大會並致詞。（圖／報系資料照）

賴清德在會中表示，癌症已連續43年蟬聯國人十大死因之首，每年新增癌症患者逾10萬人，他指出，上任後在總統府成立「健康台灣推動委員會」，將癌症防治列為優先施政項目，並訂下2030年達成癌症標準化死亡率降低三分之一的目標。

賴清德強調，上任第一年編列預算，今年公務預算已有50億元挹注健保基金，明年度將再挹注50億元，後續將視財源及醫療需求狀況持續爭取預算，用多少補多少，財源一定可以永續。會中由兩名三陰性乳癌病友代表獻花給賴清德，感謝政府推動政策。

病友小鈺分享，確診時腫瘤約3~4公分，依醫師建議接受最新的術前化療合併免疫治療，但前4~5次療程需自費，且腫瘤僅縮小約0.5公分，一度讓母女很挫折。所幸隨著免疫藥物納入癌症新藥基金，她得以完成後續療程，最終手術切除標本顯示「完全病理反應」，腫瘤細胞已經看不到。

另一名50歲的行動心理師「小君」也分享經驗，過去一年只用健保洗牙，連感冒都很少看醫生，家族也無癌症病史，從未投保任何醫療險。當確診罹患三陰性乳癌且淋巴受侵犯時完全錯愕，一度懷疑「是不是拿錯檢體」。她表示，關鍵免疫藥物已透過癌症新藥基金納入給付，「如果沒有這筆基金，我大概只敢選最基本的化療。」

癌症新藥基金首年已協助超過3000個病友家庭，平均每名癌友一年可減少近120萬元的自費藥物負擔。 （示意圖／Pixabay）

張文震說明，癌症新藥基金源自賴總統提出的「健康台灣」願景，今年起啟動癌症新藥暫時性支付專款，補位健保尚未支付的癌症新藥空窗期，讓病友可以「更快使用、更早治療」。截至8月1日，共收載11項癌症新藥，涵蓋肺癌、乳癌、大腸直腸癌、多發性骨髓瘤、淋巴瘤等重大癌別，已有3351位病友家庭受惠，平均每人1年減少約117萬元藥費負擔。

張文震指出，癌症新藥基金首年已協助超過3000個病友家庭，平均每名癌友一年可減少近120萬元的自費藥物負擔，並有效縮短等待時間，使病友能更早銜接和國際同步的治療，也減輕整個家庭負擔。

