癌症新藥基金周年 3500人受惠

賴清德總統（中）15日出席癌症新藥基金周年感恩大會，接受病友代表致贈感謝信。（黃世麒攝）

為達成「2030年癌症死亡率降低三分之一」目標，衛福部成立癌症新藥基金，預計明年達到百億規模。賴清德總統指出，未來將持續爭取預算挹注，呼籲立法院早日通過預算，避免癌症新藥基金、擴大癌症篩檢等計畫中斷。

賴清德15日出席癌症新藥基金周年感恩大會表示，癌症防治是健康台灣施政項目之一，「癌症治療三箭」包括提升早期篩檢、聚焦基因檢測與精準醫療，及建立百億癌症新藥基金。

衛福部健保署今年挹注50億元公務預算至健保基金，明年將再挹注50億元，以平行審查制度加速納保給付，確保癌症治療不受健保總額限制，同時接軌國際指引，提供多元癌症新藥給付。

健保署長陳亮妤說明，癌症新藥基金挹注下，肺癌、乳癌等多項藥物開放，今年基金收載7項新藥、3項擴增給付，受惠人數約3500人，預估支付21.94億元。今年剩餘經費加上明年再挹注50億元，預估約有70至80億元，逐步達百億規模。

賴清德說，癌症新藥基金推動將滿一年，截至今年10月，健保已收載20項新藥、16項擴增給付，受惠人數約1萬2300人，預估支付近122億元。後續將視財源及醫療需求，持續爭取預算挹注，保持專款經費在一定水位，「用多少補多少」，讓癌症新藥基金財源永續。

然而，賴清德指出，若明年度中央政府總預算沒有通過，由公務預算挹注的癌症新藥基金、擴大癌症篩檢等計畫，很有可能被延宕或中斷，廣大病友的健康權益勢必會受衝擊與影響，呼籲立法院以民眾健康福祉為優先，早日通過相關預算。