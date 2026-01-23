癌症新藥基金執行率近5成 病團籲加速協商避免斷藥

台灣癌症新藥多元支持基金（簡稱癌藥基金）運作滿一年，2024年以公務預算編列50億元，實際使用達23.8億元，執行率接近5成。台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟指出，全世界除了英國外，台灣是第二個有癌症新藥基金的國家，仍有許多癌症病友等待新藥給付，期待健保署與藥廠協商能加快速度，並讓資訊更加透明。

全世界除了英國外，台灣是第二個有癌症新藥基金的國家。 （示意圖／Pixabay）

台大醫院院長余忠仁分析，基金使用額度較預期少的原因，在於使用人數是以盛行率推估，但實際上有人選擇不接受這類治療，因此實際用藥病人數量低於預估值。此外，病人並非都在同一時間用藥，人數估算因此產生落差。

余忠仁表示，醫師會依病人狀況決定是否接受新藥治療。以癌藥基金給付肺癌免疫治療合併化療為例，高齡病人考量自身身體狀況，若無法承受化療副作用，可能選擇其他治療方式。

蔡麗娟認為，外界可能因執行率約5成而解讀新藥需求量不大，但事實上仍有許多癌症病友等待新藥給付。她指出，新制上路在作業流程上需要時間適應磨合，希望健保署及藥廠協商可加快速度，病友團體也期待得知癌症新藥基金協商進度。

病友團體建議，未來健保署在看待藥品價值時，不應只看財務衝擊，也應納入社會價值的評估。（圖／資料照）

這項暫時性支付僅有2年至3年期限，部分給付明年即將到期。癌症病團及專家呼籲，無論使用哪一種藥物治療，都期待病患的治療之路不會中斷。

蔡麗娟建議，隨著新藥新科技的進步，未來健保署在看待藥品價值時，不應只看財務衝擊，也應納入社會價值的評估。她強調，新藥有助患者生活品質，讓病患回歸職場或校園，減少照護者負擔，尤其壯年癌症病患常是家庭經濟重要支柱，恢復生產力對國家、家庭至為重要。

