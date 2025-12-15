癌症新藥基金恐中斷 賴清德喊話立法院

▲總統賴清德出席「台灣癌症新藥基金感恩大會」記者會。（圖／記者張乃文攝）

[NOWnews今日新聞] 台灣癌症新藥基金上路滿一週年，總統賴清德今（15）日出席感恩大會記者會，他表示，個人即政治，也就是人民需求的事情就是政府負責的事；對於癌症的挑戰，他說自己上任後除了成立健康台灣推動委員會，推動多項政策防治，但若明年中央政府總預算沒有通過，由公務預算挹注的癌症新藥基金、擴大癌症篩檢等計畫，就可能被延宕或中斷，因此呼籲立法院以民眾的健康福祉為念，早日通過相關預算。

賴清德今日出席「台灣癌症新藥基金感恩大會」記者會，致詞時他提到，有一句話說：「The personal is political」，也就是「個人即政治」。他說，這句話意思是個人的生活與政治社會連結，個人的事就是政治的事，人民需求就是政治要負責的事情。

賴清德說，癌症已連續43年蟬聯國人十大死因之首，面對如此嚴峻的挑戰，自己身為第一位醫師出身的總統「責無旁貸」。他表示，上任後在總統府成立「健康台灣推動委員會」，也將癌症防治列為優先示範項目之一；也訂下2030年達成癌症標準化死亡率降低三分之一的目標。

▲賴清德強調，癌症新藥基金的財源一定可以永續。（圖／記者張乃文攝）

賴清德指出，提出「癌症治療三箭」，包括提升早期篩檢、聚焦基因檢測與精準醫療，及建立百億癌症新藥基金；就是希望透過這些政策，積極擴大癌症的預防、篩檢與治療，及有效對癌症防治，讓國人能夠更健康。

今年開始癌症篩檢經費從28億元大幅擴增到68億元。賴清德表示，包含擴大子宮頸癌、大腸癌、乳癌、肺癌、胃癌的篩檢對象與年齡範圍；還有新增HPV病毒檢測服務、並調高篩檢服務的費用等。

賴清德指出，今年1月到10月份，癌症篩檢服務已經達到479萬人次；相比去年同期成長25.2%，已達到早期發現、早期治療的目標。更重要的就是，隨著癌症治療進入精準治療的階段，次世代基因定序（NGS）已在去年5月納入健保給付。

透過NGS輔助，賴清德認為，臨床醫師可為病患打造癌症的精準治療，預估受惠2萬人以上；不僅減少患者忍受副作用痛苦，提升治療的精準性和成功率；最後則是成立癌藥基金。

癌症新藥基金推動即將屆滿一年，賴清德說明，截至今年10月為止，已收載20項新藥及16項擴增給付，受惠人數約1萬2300人，預估支付將近122億元。他承諾，後續將視財源及醫療需求狀況，持續爭取預算挹注，保持專款經費在一定的水位，用多少、補多少，「癌症新藥基金的財源一定可以永續，大家不用擔心。」

只是，賴清德喊話，雖然政府對於癌症防治有完善的規劃，但如果明年度的中央政府總預算沒有通過，包括由公務預算挹注的癌症新藥基金、擴大癌症篩檢等計畫，將很有可能被延宕或中斷，對於廣大病友的健康權益，勢必也會受到衝擊與影響，呼籲立法院以民眾的健康福祉為念，早日通過相關預算。

