癌症新藥基金明年再添50億 賴清德呼籲立院速通過預算

〔記者林志怡／台北報導〕賴清德總統喊出2030年癌症標準化死亡率降低3分之1，並透過公務預算挹注，推動「癌症新藥基金」。賴總統強調，未來一定保持專款經費在一定水位，用多少、補多少，但也擔憂中央政府總預算若沒能通過，恐影響廣大病友的健康權益，呼籲立法院以民眾的健康福祉為念，早日通過相關預算。

賴清德總統今日出席癌症新藥基金週年慶祝活動，活動致辭時指出，癌症已經連續43年蟬聯國人十大死因之首，為降低我國癌症標準化死亡率，他提出「癌症治療3支箭」，包括提升早期篩檢、聚焦基因檢測與精準醫療、建立百億癌症新藥基金等。

針對百億癌症新藥基金，賴清德總統說，自基金啟動至今年10月止，健保已收載20項癌症新藥，並有16項擴增給付，超過1.23萬人受惠，預估支付將近122億元，未來也會依據財源及醫療需求狀況，持續爭取預算挹注，保持專款經費在一定的水位，明年也將再挹注50億元。

然而，賴清德總統提到，雖政府對癌症防治有完整的規劃，但若明年度的中央政府總預算沒能通過，由公務預算挹注的癌症新藥基金、擴大癌症篩檢等計畫很可能因此延宕或中斷，病友的健康權益勢必受到衝擊與影響，呼籲立法院以民眾的健康福祉為念，早日通過相關預算。

衛福部健保署長陳亮妤則指出，我國乳癌、肺癌、攝護腺癌、子宮頸癌、甲狀腺癌的標準化發生率仍呈現上升趨勢，但去(2024)年僅攝護腺癌、卵巢癌的標準化死亡率上升，其餘癌症都已逐漸下降，而癌症確診期別與患者預後息息相關，目前政府已擴大多項癌症的公費篩檢資格，希望早期發現與治療。

陳亮妤表示，健保署除自去年起給付癌症精準醫療「實體癌／血癌次世代基因定序檢測(NGS)」，讓病友可以及早使用到最合適的藥物，也在「癌症新藥基金」的協助下，截至今年10月，透過基金收載7項癌症新藥，另有3項擴增給付，預估2025年藥費支出約21.9億元，嘉惠約3500位病友。

此外，陳亮妤指出，衛福部將成立行政法人的國家級醫藥科技評估(HTA)中心，預計人力從現行80人提升至110人，並在4年內擴大至300人，除在充分的量能下加速癌症新藥引入，未來也會評估真實世界數據，建立療效不如預期的藥物移除給付制度，與國際做法接軌。

