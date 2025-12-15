癌症新藥基金滿週年》3千多家庭受惠 病友盼制度化讓照護不中斷

癌症新藥基金上路滿一週年，政府、醫界與病友團體齊聚回顧成果，首年已協助3351個癌症家庭，減輕高額自費新藥負擔。（圖片來源／台灣癌症基金會）

癌症新藥基金上路滿一年，台灣癌症基金會邀請總統賴清德、立法委員劉建國、多位醫界代表及病友團體齊聚一堂，回顧首年成果，也同時拋出更關鍵的問題：這項被視為「癌友生命線」的制度，如何走向長期而穩定的未來？

首年協助3351個家庭，癌友年省百萬元藥費

台灣癌症基金會執行長張文震指出，癌症新藥基金源自賴清德提出的「健康台灣」願景，由政府先以50億元公務預算挹注，自2025年起啟動癌症新藥暫時性支付機制，補足健保尚未給付的新藥空窗期，讓病友能在關鍵時刻「更快用得到藥」。

截至今年8月1日，基金已收載11項癌症新藥，涵蓋肺癌、乳癌、大腸直腸癌、多發性骨髓瘤、淋巴瘤等重大癌別，累計3351 位病友家庭受惠，平均每人一年減輕約117萬元的自費藥費負擔。

「對一般人來說，這可能只是一項政策；但對癌症病友而言，卻是一張活下去的門票。」張文震轉述，有病友私下對他說出「謝謝總統，讓我覺得沒有被放棄」，讓第一線工作者感受到制度落地後的真實重量。

政府盼擴大癌症防治版圖

賴清德表示，上任後成立「健康台灣推動委員會」，將癌症防治列為核心施政之一，並訂下2030年降低癌症死亡率三分之一的目標。他提出「癌症治療三支箭」，包括擴大早期篩檢、發展基因檢測與精準醫療，以及建立百億癌藥基金，希望從預防到治療全面升級。

今年起，政府癌症篩檢經費已由28億元擴增至68億元，涵蓋子宮頸癌、大腸癌、乳癌、肺癌、胃癌等，並擴大年齡與族群，同時調高篩檢服務給付。至於癌症新藥基金，賴清德也承諾將視財源與醫療需求「用多少、補多少」，今年已撥50億元至健保基金，明年度再挹注50億元，並透過平行審查制度，加速新藥納入健保給付，讓台灣用藥能與國際接軌。

立委提醒：基金仍屬行政專款，亟需法制保障

立委劉建國回顧，2023年曾陪同13個病友團體拜會賴清德，當時病友帶著請願書，盼台灣不要再出現「等不到藥」的遺憾。如今基金正式運作，象徵政府兌現承諾，也補強了癌症照護體系的重要缺口。

不過，他也直言，目前癌症新藥基金仍屬行政專款，財源與決策機制缺乏法律保障，未來若遇到政黨輪替或財政壓力，恐影響延續性。他呼籲政府與立法院攜手推動法制化，建立穩定財源、透明審議與長期運作機制，才能真正讓病友安心。

病友故事一：自費苦撐後迎來「完全反應」

40多歲的研究助理「小鈺」（化名）分享，某天躺在床上追劇時摸到乳房硬塊，檢查後確診為三陰性乳癌，腫瘤約3-4公分。她依醫囑接受術前化療合併免疫治療，但前幾次免疫療程需自費，只能靠母親早年替她買的小額醫療險支撐，效果卻有限，讓母女一度陷入挫折。

隨著癌症新藥基金啟動，免疫藥物納入暫行支付，她得以完成後續療程，最終手術切片顯示「完全病理反應」，腫瘤細胞已消失。她坦言，基金不只是省下一筆錢，更讓她能在關鍵時點完成國際標準治療，避免病情惡化後帶來更高的醫療與長照成本。

病友故事二：沒有保險，也能抓住治療黃金期

50歲的行動心理師「小君」（化名）自認幾乎「用不到健保」，從未投保商業醫療險，卻在一次例行檢查中意外發現乳癌，且已侵犯淋巴。單身獨居的她獨自往返醫院，所幸在醫師評估下，透過癌症新藥基金得以使用免疫治療。

「如果沒有這筆基金，我大概只敢選最基本的化療。」她說，能在早期就使用國際建議療法，降低復發風險，也讓她不必因經濟壓力而犧牲治療選項。

健保永續與資源分配仍待平衡

不過也有醫界與學者提醒，癌症新藥基金雖解決燃眉之急，但長期仍需與健保總額、醫療資源分配妥善銜接，避免排擠其他疾病照護。部分專家指出，新藥價格高昂，如何透過真實世界數據（RWE）評估療效與成本效益，將是基金能否被社會廣泛支持的關鍵。

張文震則表示，基金所累積的臨床使用數據，未來可作為健保給付與指引修訂的重要依據，讓決策更貼近實際需求。他也期待逐步勾勒「2030癌症給付藍圖」，在病友、醫師與產業間取得平衡。

「今天值得感恩，但更重要的是明天的穩健。」張文震表示，唯有制度化與社會共識，這條癌友的生命線才能真正延伸下去，成為台灣癌症照護的長期支柱。

