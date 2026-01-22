癌症新藥基金給付限期 病友憂斷炊
癌症新藥多元支持基金上路滿周年，外界肯定，但也期待「基金若是一座橋，健保是終點，那麼橋不能斷、銜接終點的路也不能遙遙無期。」台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟呼籲，癌症新藥基金由台灣癌症基金會結合病團、立委，在政府支持下成立，但暫時性支付限期僅兩年至三年，有些給付明年就要到期，應確保患者治療之路不中斷。
「癌症新藥基金是一場及時雨。」蔡麗娟指出，一名早期三陰性乳癌患者接受免疫藥物合併化療，但因為必須自費，經濟負擔重，常掙扎是否繼續用藥，後來透過暫時性支付取得用藥，讓她不用天人交戰。去年六月一日起，包括轉移性非小細胞肺腺一線用藥、早期三陰性乳癌、轉移大腸直腸癌一線用藥，都能使用免疫治療合併化療。
納11藥物 逾三千家庭受惠
截至目前為止，癌症新藥基金納入十一項藥物，共三三五一個癌友家庭受惠，其中百分之廿三點三用於非小細胞肺癌。台大醫院院長余忠仁說，他收治的肺癌病人，不少人用藥符合癌症新藥基金支付條件，在癌藥基金上路前，患者依病況，多需「部分自費」，若健保僅給付免疫治療，病人需自付化療，達到免疫合併化療的治療效果。
癌藥新藥基金給付期限約為二至三年，部分患者明年就遭遇期滿，病友憂心，屆時若無法順利銜接健保給付，治療恐陷斷炊。余忠仁指出，衛福部已成立醫療科技評估（HTA）專責單位，可評估癌症新藥療效與對健保財務影響。健保總額近兩年成長幅度均達百分之五點五，今年健保總額為九八八三億元，若成長率不變，明年總額增加逾五四○億元，應可將癌藥新藥基金支付新藥納入給付。
「癌症治療昂貴，癌藥新藥基金永續發展，可強化醫療平權。」余忠仁分析，這可視為平行於健保之外，新藥給付的「暫時性儲存庫」，給付時間一到就移入健保常規或停止，以納入其他新藥，健保總額年年成長，還有協商還款（MEA）可用於緩衝，只要成長率不低於百分之三，健保總額每年增加幅度，便可涵蓋癌藥新藥基金規模，癌症新藥可分階段納入給付。
蔡麗娟建議，若癌症新藥基金給付療效明確且已完成三期臨床試驗的新藥，已無須進一步收集真實世界數據，重要的是「接銜進入健保常規給付」，在前一年健保概算藥物經費時就要納入，才會來得及編入隔年健保總額；另外，對於使用新藥治療且經主治醫師判斷有療效者，無論該藥能否銜接健保給付，都不能讓患者中斷治療。
立委：運作流程應更透明
大力推動癌症新藥基金成立的立委劉建國指出，在基金運作過程中，「審議流程」、「補件機制」與「給付時程」等都應朝「透明化」、「可預期化」前進。也希望這項政策「在全台灣都跑得動」，不只聚焦特定大型醫學中心，讓病患不用奔波求藥；若在制度內進一步建立穩定的病患回饋管道，也可讓社會大眾對基金運作更具信任感。
劉建國呼籲，行政院應盡速將「癌症防治法」修正草案及「國家醫療科技評估中心設置條例」送入立法院審議，並規畫癌症新藥給付藍圖，行政院盡快提出部會版本、確立新財源，才能啟動後續審查程序，解決現行公務預算支付不穩定現狀。
