癌症新藥基金補位新藥空窗期，給癌友「活下去的入場券」！年減117萬自費負擔、助逾3300個家庭
「我要感謝賴總統，讓我覺得沒有被放棄！」一句真誠的告白，道出癌症病友最深切的心聲，也成為昨（12/15）日「癌症新藥基金週年感恩大會」上最動人的一幕。 癌症新藥基金上路滿1週年，台灣癌症基金會舉辦週年感恩大會，邀請賴清德總統、立法委員劉建國、15位醫界代表及12個病友團體齊聚一堂，回顧制度推動成果，並共同期盼制度能穩健永續，讓這條攸關生命的「癌友生命線」，成為台灣癌症照護體系的驕傲。
首年助3351個家庭，癌友年減自費117萬元
台灣癌症基金會執行長張文震指出，癌症新藥基金源自賴清德總統提出的「健康台灣」願景，政府以50億元公務預算先行挹注，自2025年起啟動「癌症新藥暫時性支付專款」，補足健保尚未給付的新藥空窗期，讓病友得以「更快使用、及早治療」。
截至今年8月1日，基金已收載11項癌症新藥，涵蓋肺癌、乳癌、大腸直腸癌、多發性骨髓瘤、淋巴瘤等重大癌別，累計已有3,351位病友家庭受惠，平均每位病友一年可減輕約117萬元的自費藥費負擔。
張文震強調，對一般民眾而言，這或許是一項政策，但對正在與病魔搏鬥的病友來說，卻是一張「活下去的入場券」。他分享，活動現場仍有病友私下向他表達感謝：「謝謝總統，讓我覺得沒有被放棄。」正是制度落地後最真實的回饋。
從政見走到政策，癌症照護邁向永續藍圖
賴清德總統上任後成立「健康台灣推動委員會」，將癌症防治列為優先施政重點，並設定2030年癌症標準化死亡率降低三分之一的目標，同時提出癌症治療「三支箭」：一是提升早期篩檢，二是聚焦基因檢測與精準醫療，三是建立百億癌藥基金，全面強化癌症預防與治療。
2025年起，政府大幅提高癌症篩檢預算，從28億元擴增至68億元，擴大子宮頸癌、大腸癌、乳癌、肺癌、胃癌的篩檢對象與年齡範圍，並新增乳突病毒檢測服務，同時調高篩檢給付費用。後續也將視財源與醫療需求，持續爭取預算挹注，維持「用多少、補多少」的專款水位。
此外，政府今年已編列50億元挹注健保基金，明年度將再投入50億元，並透過平行審查制度，加速新藥納入健保給付，使癌症治療不再受限於健保總額，讓台灣癌症用藥與國際接軌。
劉建國回顧，2023年曾陪同13個病友團體拜會時任副總統的賴清德，病友們手持請願書，盼政府別再讓人「等不到藥」。如今基金正式運作，不僅象徵政府兌現承諾，也讓癌症照護體系更趨完整。
他也提醒，目前基金仍屬行政專款，尚缺乏制度性保障，呼籲政府與立法院攜手推動法制化，確保穩定財源、透明決策與長期永續。典禮中，兩名因癌藥基金而獲得妥善治療的病友代表，也致贈感謝卡給賴總統，表達由衷感謝。
前段苦撐自費，後段靠基金迎來完全反應
40多歲的病友小鈺（化名）是一名研究助理，某天追劇時無意間摸到乳房硬塊，檢查後確診為3至4公分的三陰性乳癌。儘管自認作息不佳，但兩年前檢查仍正常，突如其來的診斷讓她難以接受。
依醫師建議，她採用「術前化療合併免疫治療」。前4至5次免疫療程需自費，仰賴母親早年替她投保的小額醫療險，卻僅讓腫瘤縮小0.5公分，母女倆一度十分挫折。
直到癌症新藥基金透過健保暫行支付納入免疫療法，宛如一場及時雨，讓她得以完成後續療程。最終手術病理顯示「完全病理反應（pCR）」，腫瘤細胞已完全消失。
她坦言，基金不只省下一筆醫療費，更讓她在關鍵時刻完成國際標準治療，也避免病情惡化後更高昂的長照與醫療成本，對個人與社會都是實質減負。
沒有保險，也能抓住關鍵治療
50歲的行動心理師小君（化名）自認健康、極少就醫，甚至笑稱自己「用不到健保」，也未投保任何醫療險。直到一次如廁時發現淡粉紅色血跡，警覺異常才接受檢查，最終確診為約4公分、淋巴已受侵犯的三陰性乳癌。
單身獨居的她，多半獨自往返醫院。北醫團隊為她規劃術前化療合併免疫治療，目前腫瘤已縮小一半。原本以為只能選擇傳統化療的她，在得知關鍵免疫藥物可透過癌症新藥基金給付後，終於放下經濟顧慮。
她形容，雖然罹患的是最不想聽到的癌別，卻能在合適時機被發現，並在基金與醫療團隊支持下安心治療，「某種程度上，反而是一種祝福。」
癌藥基金創三贏，盼成台灣癌症照護典範
張文震指出，癌症新藥基金不僅讓臨床治療與國際同步，也透過累積「真實世界數據（RWE）」，作為健保給付評估與臨床指引修訂的重要依據，讓決策更貼近實際需求。
未來若能進一步打造「2030癌症給付藍圖」，將有助於實現病友、醫師與產業三方共贏：病友用得上、用得起新藥；醫師擁有更大治療空間；產業則能推動生醫創新。
「基金已正式上路，今天值得感謝，更重要的是明天要穩健前行。」張文震表示，只要社會共同努力，這條癌友生命線，必能持續延伸。
